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    «Суперфризы» добудут первую викторию с ноября?

    «Херенвен» — «Ваалвейк». Прогноз и ставка (к. 1.63) на матч чемпионата Нидерландов 14 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Херенвен» — «Ваалвейк»
    Игрок «Херенвена»
    В четверг, 14 января, в 16-м туре нидерландской Эрадивизии в Херенвене одноименный клуб на стадионе «Абе Ленстра» сыграет с «Ваалвейком». Начало — в 20:45 по мск. «Херенвен» — «Ваалвейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Января 2021 года
    Херенвен
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Херенвен 20:45 Ваалвейк Ваалвейк
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
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    «Херенвен»

    Перед стартом данного тура «Херенвен» с 20 набранными очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Эредивизии. От зоны плей-офф команду отделяет семь пунктов.

    В текущем нидерландском первенстве «суперфризы» соблюдают пока полный паритет, выиграв пять игр при пяти ничьих и поражениях, разница мячей в этих встречах составляет 23:24.

    На данный момент у «сине-белых» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой они поровну поделили мировые и фиаско. Последний раз победа была добыта аж 1 ноября, разгромив тогда в гостях 4:1 «Спарту».

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    Минувшие три игры «Херенвен» проиграл. В родных стенах он был повергнут «Хераклесом» (1:2) и «Фортуной» (1:3), на выезде уступил «Фейеноорду» (0:3). В родных стенах коллектив по три раза выиграл и проиграл, а также раз сыграл вничью.

    «Ваалвейк»

    «Ваалвейк» с 12 набранными очками разместился на 14 позиции в турнирной таблице, однако прямую зону вылета опережает всего лишь на три балла.

    За всю турнирную дистанцию «католики» разжились тремя викториями, трижды сыграли вничью и девять раз уходили с поля поверженными, забили 13 голов, а пропустили 27.

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    • Сейчас у «желто-синих» серия из четырех фиаско подряд. В этот неудачный период они в родных стенах уступили 1:4 ПСВ и 0:1 «Ден Хаагу», в гостях были слабей «Гронингена» (0:2) и «Фортуны» (1:2).

    Последний раз они выигрывали в начале декабря. На выезде «Ваалвейк» пока играет бескомпромиссно, дважды победив при пяти поражениях.

    В текущем первенстве на поле «Ваалвейка» эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Херенвена» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Ваалвейка» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.75.

    Хозяева еще не теряют надежды пробиться в зону плей-офф. Так что ставим в этой игре на викторию «Херенвена».

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