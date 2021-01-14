«Херенвен» — «Ваалвейк». Прогноз и ставка (к. 1.63) на матч чемпионата Нидерландов 14 января 2021 года

«Херенвен»
Перед стартом данного тура «Херенвен» с 20 набранными очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Эредивизии. От зоны плей-офф команду отделяет семь пунктов.
В текущем нидерландском первенстве «суперфризы» соблюдают пока полный паритет, выиграв пять игр при пяти ничьих и поражениях, разница мячей в этих встречах составляет 23:24.
На данный момент у «сине-белых» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой они поровну поделили мировые и фиаско. Последний раз победа была добыта аж 1 ноября, разгромив тогда в гостях 4:1 «Спарту».
Минувшие три игры «Херенвен» проиграл. В родных стенах он был повергнут «Хераклесом» (1:2) и «Фортуной» (1:3), на выезде уступил «Фейеноорду» (0:3). В родных стенах коллектив по три раза выиграл и проиграл, а также раз сыграл вничью.
«Ваалвейк»
«Ваалвейк» с 12 набранными очками разместился на 14 позиции в турнирной таблице, однако прямую зону вылета опережает всего лишь на три балла.
За всю турнирную дистанцию «католики» разжились тремя викториями, трижды сыграли вничью и девять раз уходили с поля поверженными, забили 13 голов, а пропустили 27.
Сейчас у «желто-синих» серия из четырех фиаско подряд. В этот неудачный период они в родных стенах уступили 1:4 ПСВ и 0:1 «Ден Хаагу», в гостях были слабей «Гронингена» (0:2) и «Фортуны» (1:2).
Последний раз они выигрывали в начале декабря. На выезде «Ваалвейк» пока играет бескомпромиссно, дважды победив при пяти поражениях.
В текущем первенстве на поле «Ваалвейка» эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Херенвена» предлагают — 1.63.
На викторию «Ваалвейка» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.75.
Хозяева еще не теряют надежды пробиться в зону плей-офф. Так что ставим в этой игре на викторию «Херенвена».