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    «Легенды» потеряют очки на «Тумбе»?

    ПАОК — «Олимпиакос». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч чемпионата Греции 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Олимпиакос»
    ПАОК — «Олимпиакос»
    13 января в Салониках на стадионе «Тумба» ПАОК сыграет с «Олимпиакосом» в перенесенном 6-м туре греческой Суперлиги. Встреча начнется в 20:30 по мск. ПАОК — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ПАОК

    После 15 сыгранных матчей ПАОК с 31 набранным пунктом расположился на третьей строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, проигрывая много лидеру, но от второй позиции отстает только на очко.

    Клуб из города Салоники в текущем первенстве победил в девяти играх первенства, четыре раза делил очки с оппонентами и дважды был повергнут, разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах составляет 26:12.

    В 2021 году «двуглавые орлы» успели провести уже три матча чемпионата. Начали с выездной мировой с предпоследней «Ларисой» (1:1), затем в гостях проиграли середняку «Атрамитосу» (2:3), а накануне переиграли дома «Волос» (3:1), находящийся в середине турнирки.

    Все прогнозы на футбол

    На «Тумбе» ПАОК в текущем розыгрыше Суперлиги выступает пока блестяще, выиграв шесть встреч при одном мировом результате, разница мячей — 14:4.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» — безоговорочный лидер текущего чемпионата Греции. У коллектива на счету 41 балл после 15 проведенных встреч и отрыв в десять очков от ближайшего преследователя.

    За всю турнирную дистанцию этого первенства клуб из города Пирей еще не проигрывал, выиграв 13 игр при двух мировых исходах, забил 42 гола, пропустил только шесть.

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    • «Легенды» вышли победителями из своих последних четырех поединков Суперлиги. Причем первые три игры они выиграли разгромно, среди которых стоит выделить домашнюю победу над четвертым АЕКом (3:0). В своей последней проведенной игре они на выезде одолели одну команду из низов — «Панетоликос» (2:1).

    Вне родных стен «Олимпиакос» разжился пятью выигрышами и двумя ничьими, разница забитых и пропущенных в них составляет 18:4.

    В прошлом чемпионате эти клубы обменялись гостевыми победами по 1:0, а в Кубке страны произошел обмен домашними викториями — 3:2 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 2.50.

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    На викторию ПАОКа дают — 3.60, ничья оценена — в 2.73.

    Вполне возможно, что на «Тумбе» лидер турнира все же потеряет очки. Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х.

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