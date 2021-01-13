«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на Кубок Италии 13 января 2021 года

«Ювентус» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 13 января, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы в чемпионате пытаются догнать миланцев, но и про Кубок не забывают. Еще бы, ведь перед командой Андреа Пирло стоят максимальные задачи на всех фронтах.

Наверняка наставник «Ювентуса» в этом матче даст отдохнуть некоторым лидерам. Но и ближайший резерв у «Старой Синьоры» — не подарок.

Отношения с «Дженоа» у флагмана итальянского футбола нельзя назвать безоблачными. В 5 последних матчах «Ювентус» выиграл трижды при одной ничьей и одном поражении.

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Нет сомнений, что в этом матче туринцы возьмут свое. Более того, хозяева обеспечат неплохую результативность.

«Дженоа»

«Дженоа» в минувшем туре Серии А сумел переиграть «Болонью» (2:0). Этой викторией команда поднялась из зоны вылета.

Между тем, отрыв от тройки потенциальных неудачников составляет лишь 2 очка. В общем, борьба за выживание у генуэзцев еще впереди.

А вот в Кубке Италии «Дженоа» попытается сотворить сенсацию. Как минимум, в виде серьезного сопротивления «Ювентусу».

Еще месяц назад эти команды пересекались в чемпионате Италии. Тогда верх взял класс туринцев (1:3), но победу фаворита язык не повернется назвать легкой.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.28, на ничью за 5.85, а на «Дженоа» — за 10.00

Хозяева в любом кадровом сочетании должны добиться своего, и явно не будут скромничать в атаке.

«Дженоа» сделает все, чтобы дать бой представителю элиты, но одного старания может не хватить.

Класс хозяев предопределит их конечный уверенный успех. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66