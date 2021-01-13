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    Голепада не избежать?

    «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на Кубок Италии 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Дженоа»
    Федерико Кьеза
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 13 января, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 13 Января 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.85
  • 2
  • 10.00
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Туринцы в чемпионате пытаются догнать миланцев, но и про Кубок не забывают. Еще бы, ведь перед командой Андреа Пирло стоят максимальные задачи на всех фронтах.

    Наверняка наставник «Ювентуса» в этом матче даст отдохнуть некоторым лидерам. Но и ближайший резерв у «Старой Синьоры» — не подарок.

    Отношения с «Дженоа» у флагмана итальянского футбола нельзя назвать безоблачными. В 5 последних матчах «Ювентус» выиграл трижды при одной ничьей и одном поражении.

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    Нет сомнений, что в этом матче туринцы возьмут свое. Более того, хозяева обеспечат неплохую результативность.

    «Дженоа»

    «Дженоа» в минувшем туре Серии А сумел переиграть «Болонью» (2:0). Этой викторией команда поднялась из зоны вылета.

    Между тем, отрыв от тройки потенциальных неудачников составляет лишь 2 очка. В общем, борьба за выживание у генуэзцев еще впереди.

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  • 07/01/2021

    • А вот в Кубке Италии «Дженоа» попытается сотворить сенсацию. Как минимум, в виде серьезного сопротивления «Ювентусу».

    Еще месяц назад эти команды пересекались в чемпионате Италии. Тогда верх взял класс туринцев (1:3), но победу фаворита язык не повернется назвать легкой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.28, на ничью за 5.85, а на «Дженоа» — за 10.00

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    Хозяева в любом кадровом сочетании должны добиться своего, и явно не будут скромничать в атаке.

    «Дженоа» сделает все, чтобы дать бой представителю элиты, но одного старания может не хватить.

    Класс хозяев предопределит их конечный уверенный успех. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66

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