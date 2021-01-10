«Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Италии 10 января 2021 года

10 января в 17-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» сыграет с «Кальяри». Встреча, которая пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», начнется в 20:00 по мск. «Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А смогла разжиться лишь 15 очками, которые позволяют команде находится только на 14 строке в турнирной таблице в трех очках от зоны вылета.

«Фиалки» за всю турнирную дистанцию добыли только три победных результата, шесть раз играли вничью и в семи играх потерпели фиаско, забить при этом удалось 17 голов, а пропустили аж 23.

Клуб из Флореции проиграл свою последнюю проведенную игру первенства, уступив в Риме «Лацио» со счетом 1:2. Перед этим он не знал горечи неудач на протяжении четырех поединков, выиграв этом отрезке лишь раз (одолев в гостях 3:0 сам «Юве»).

Календарь и таблица Серии А

На «Артемио Франки» «фиолетовые» в этом чемпионате по два раза побеждали и проигрывали, а также четырежды делили очки с оппонентами, разница мячей — 8:8.

«Кальяри»

«Кальяри» расположился на строку ниже своего предстоящего соперника. У коллектива на счету 14 зачетных пунктов.

Островитяне также в этом итальянском первенстве добыли только три виктории. Еще пять матчей они завершили вничью и восемь раз были повержены, разница мячей составляет 23:33.

На данный момент у сардинцев 9-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате. Отметим, что в последних трех играх они неизменно уступали. Сперва потерпели гостевое фиаско от «Ромы» (2:3), а потом в родных стенах уступили «Наполи» (1:4) и «Беневенто» (1:2).

Гостевые поединки «Кальяри» в этом сезоне проводит слабо, выиграв только один из восьми. Также еще было три ничьи и четыре поражения, забито 11 голов, пропущено аж 17.

В минувшем сезоне во Флоренции эти клубы сыграли 0:0, а в другом матче «Кальяри» победил дома — 5:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.85.

На викторию «Кальяри» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.90.

«Фиалки» не могут обыграть островитян в последних пяти матчах, где три из них были во Флоренции. Ожидаем, что «Фиорентина» наконец-то прервет эту затяжную неудачную серию, добыв на этот раз три очка.

Наш прогноз и ставка — П1.