ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Реала»Примера. «Атлетико» играет с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Осасуны» Кьеза стал героем матча«Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков «Манчестер Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лигиМанчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом
  • 00:28
    • Менхенгладбахская «Боруссия» нанесла поражение «Баварии»
  • 00:49
    • «Вильярреал» разгромил «Сельту»
  • 00:38
    • «Ливерпуль» разгромил молодежь «Астон Виллы», «Вулверхэмптон» прошел «Кристал Пэлас»
  • 20:00
    • «Ак Барс» победил «Трактор» в серии буллитов
  • 19:22
    • ЦСКА забросил шесть шайб «Нефтехимику»
  • 18:18
    • Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де ски»
  • 17:35
    • Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Оберхофе
    Все новости спорта

    «Фиалки» наконец-то обыграют островитян?

    «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Италии 10 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Кальяри»
    Джакомо Бонавентура
    10 января в 17-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» сыграет с «Кальяри». Встреча, которая пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», начнется в 20:00 по мск. «Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 10 Января 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А смогла разжиться лишь 15 очками, которые позволяют команде находится только на 14 строке в турнирной таблице в трех очках от зоны вылета.

    «Фиалки» за всю турнирную дистанцию добыли только три победных результата, шесть раз играли вничью и в семи играх потерпели фиаско, забить при этом удалось 17 голов, а пропустили аж 23.

    Клуб из Флореции проиграл свою последнюю проведенную игру первенства, уступив в Риме «Лацио» со счетом 1:2. Перед этим он не знал горечи неудач на протяжении четырех поединков, выиграв этом отрезке лишь раз (одолев в гостях 3:0 сам «Юве»).

    Календарь и таблица Серии А

    На «Артемио Франки» «фиолетовые» в этом чемпионате по два раза побеждали и проигрывали, а также четырежды делили очки с оппонентами, разница мячей — 8:8.

    «Кальяри»

    «Кальяри» расположился на строку ниже своего предстоящего соперника. У коллектива на счету 14 зачетных пунктов.

    Островитяне также в этом итальянском первенстве добыли только три виктории. Еще пять матчей они завершили вничью и восемь раз были повержены, разница мячей составляет 23:33.

  • «Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
  • Реакция прессы на матч «Милан» — «Ювентус»
  • 07/01/2021

    • На данный момент у сардинцев 9-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате. Отметим, что в последних трех играх они неизменно уступали. Сперва потерпели гостевое фиаско от «Ромы» (2:3), а потом в родных стенах уступили «Наполи» (1:4) и «Беневенто» (1:2).

    Гостевые поединки «Кальяри» в этом сезоне проводит слабо, выиграв только один из восьми. Также еще было три ничьи и четыре поражения, забито 11 голов, пропущено аж 17.

    В минувшем сезоне во Флоренции эти клубы сыграли 0:0, а в другом матче «Кальяри» победил дома — 5:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.85.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Кальяри» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.90.

    «Фиалки» не могут обыграть островитян в последних пяти матчах, где три из них были во Флоренции. Ожидаем, что «Фиорентина» наконец-то прервет эту затяжную неудачную серию, добыв на этот раз три очка.

    Наш прогноз и ставка — П1.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Беневенто — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Майнц — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фрайбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шальке — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сток Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021     Серхио Рамос
  • Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
    • 21:53 04/01/2021
    «Фиорентина» — «Кальяри» 09.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры