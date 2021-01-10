«Челси» — «Моркам». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Кубка Англии 10 января 2021 года

10 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» сыграет с клубом «Моркам» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Поединок начнется в 16:30 по мск. «Челси» — «Моркам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» в прошлом розыгрыше Кубка Англии смог добраться до финала, однако в решающем матче «синие» проиграли «Арсеналу» со счетом 1:2.

Стоит отметить, что за тот турнир «пенсионеры» выбили пять команд и за всю дистанцию пропустили только четыре гола, два из которых пришлись на финал.

К данному поединку лондонский коллектив подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, где раз сыграл вничью и дважды уступил. Один из проигрышей был в последнем сыгранном поединке дома от «Ман Сити» — 1:3.

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В турнирной таблице АПЛ «Челси» находится аж на девятой позиции, но от топ-4 отстает всего лишь на три пункта.

«Моркам»

«Моркам» в текущем Кубке Англии преодолел уже два раунда, справившись с коллективами из низших лиг. Далее третьего раунда коллектив никогда не доходил в кубковом розыгрыше.

Этот сезон «креветки» проводят в Лиге 2 — четвертом по рангу дивизионе Англии. В турнирной таблице своей лиги они на данный момент идут на седьмом месте, отставая от лидера на пять очков.

К данному поединку «приморцы» походят с серией из четырех побед. Правда, в трех из них они пропускали, но не более одного мяча за матч.

Так в своей последней проведенной игре «Моркам» дома справился с аутсайдером дивизиона «Гримсби», выиграв со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам: победа «Челси» — 1.07, победа «Моркама» — 30.00, ничья — 12.50.

Проход: «Челси» — 1.01; «Моркама» — 16.50.

«Пенсионеры» не должны испытать трудностей с представителем четвертого дивизиона. Прогнозируем, что «Челси» победит крупно.