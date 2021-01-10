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    «Автозаводцы» снова не смогут победить?

    «Аугсбург» — «Штутгарт». Прогноз с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Германии 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Штутгарт»
    Даниэль Калиджури
    В воскресенье, 10 января, в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем стадионе «ВВК Арена» сыграет со «Штутгартом». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Января 2021 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Аугсбург»

    Перед стартом данного тура «Аугсбург» находится на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своей копилке 19 очков и отстает от зоны еврокубков на пять пунктов.

    «Фуггеры» в текущем чемпионате Германии по пять раз побеждали и проигрывали, а также четыре матча завершили мировыми результатами, забили 16 голов, а пропустили на три больше.

    В своей последней проведенной встрече первенства коллектив добыл минимальную выездную викторию над «Кельном» (1:0), а перед этим он потерпел домашнее фиаско от «Лейпцига» (0:3) в Кубке и от «Айнтрахта» (0:2) в рамках БЛ.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своей арене в текущем розыгрыше Бундеслиги «Аугсбург» выиграл только две игры из семи проведенных, еще дважды он сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 8:11.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт», только вернувшийся из второй Бундеслиги, сейчас идет на 11 позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника на один балл.

    «Автозаводцы» крайне неудачно провели свои три последние матча в чемпионате, набрав только один пункт, который заработали в домашней игре с берлинским «Унионом», сыграв 2:2.

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    • Две другие встречи «швабы» проиграли, поочередно потерпев фиаско по 0:1 на выезде от «Вольфсбурга» и домашнее от «Лейпцига» в последнем туре первенства.

    «Штутграт» в этом первенстве большую часть очков добыл на выезде (14 из 18). Коллектив выиграл четыре игры при двух мировых исходах и поражении, разница забитых и пропущенных — 17:8.

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    В сезоне-2018/19 в БЛ эти клубы обменялись домашними викториями — 6:0 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Штутгарта» — 2.14, победа «Аугсбурга» — 3.55, ничья — 3.65.

    «Швабы», которые неплохо провели старт чемпионата, в последнее время сдали свои позиции. Поэтому ставим в этой игре на то, что хозяева не проиграют.

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