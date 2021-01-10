«Аугсбург» — «Штутгарт». Прогноз с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Германии 10 января 2021 года

В воскресенье, 10 января, в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем стадионе «ВВК Арена» сыграет со «Штутгартом». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

Перед стартом данного тура «Аугсбург» находится на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своей копилке 19 очков и отстает от зоны еврокубков на пять пунктов.

«Фуггеры» в текущем чемпионате Германии по пять раз побеждали и проигрывали, а также четыре матча завершили мировыми результатами, забили 16 голов, а пропустили на три больше.

В своей последней проведенной встрече первенства коллектив добыл минимальную выездную викторию над «Кельном» (1:0), а перед этим он потерпел домашнее фиаско от «Лейпцига» (0:3) в Кубке и от «Айнтрахта» (0:2) в рамках БЛ.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей арене в текущем розыгрыше Бундеслиги «Аугсбург» выиграл только две игры из семи проведенных, еще дважды он сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 8:11.

«Штутгарт»

«Штутгарт», только вернувшийся из второй Бундеслиги, сейчас идет на 11 позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника на один балл.

«Автозаводцы» крайне неудачно провели свои три последние матча в чемпионате, набрав только один пункт, который заработали в домашней игре с берлинским «Унионом», сыграв 2:2.

Две другие встречи «швабы» проиграли, поочередно потерпев фиаско по 0:1 на выезде от «Вольфсбурга» и домашнее от «Лейпцига» в последнем туре первенства.

«Штутграт» в этом первенстве большую часть очков добыл на выезде (14 из 18). Коллектив выиграл четыре игры при двух мировых исходах и поражении, разница забитых и пропущенных — 17:8.

В сезоне-2018/19 в БЛ эти клубы обменялись домашними викториями — 6:0 и 0:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Штутгарта» — 2.14, победа «Аугсбурга» — 3.55, ничья — 3.65.

«Швабы», которые неплохо провели старт чемпионата, в последнее время сдали свои позиции. Поэтому ставим в этой игре на то, что хозяева не проиграют.