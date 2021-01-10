«Арминия» — «Герта». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Бундеслиги 10 января 2021 года

В матче 15 тура немецкой Бундеслиги «Арминия» примет «Герту» на стадионе «Билефельдер Альм». Поединок состоится 10 января. Начало в 20:00 мск. «Арминия» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

Хозяева находятся в зоне плей-офф на выбывание. Команда идет на 16 месте с 10 очками.

В этом сезоне «Арминия» проиграла 10 из 14 матчей в Бундеслиге, одержав при этом 3 победы. Две из них коллектив одержал за 5-матчевый отрезок чемпионата.

«Арминия» потерпела поражение от «Боруссии» М 0:1 в прошлом туре. Перед этим команда победила «Шальке» с тем же результатом. Если откатить сезон еще дальше, то увидим 0:1 от «Аугсбурга» и 0:2 и «Фрайбурга».

Все прогнозы на Бундеслигу

В итоге четыре последних матча «Арминии» заканчивались с тоталом меньше 2.5. За 14 игр она забила всего 9 мячей, а пропустила 24.

«Герта»

«Старая дама» идет на 12 позиции, набрав 16 очков. В прошлом туре «Герта» прервала серию из трех матчей без побед.

«Герта» победил «Шальке» со сетом 3:0. Что касается неудач, то за 5 туров гости проиграли только раз, но сделали это «красиво», уступив 1:4 «Фрайбургу».

Также отметим, что «Герта» расписала две ничьи — 0:0 с «Майнцом» и 1:1 с «Боруссией» М.

«Бело-голубые» победили только в 2 из 7 гостевых выступлений. В гостях «Герта» не побеждает уже три тура.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, «Герта» имеет больше шансов на победу — 1.87 против 4.20. Ничья оценена коэффициентом 3.75.

«Герта» действительно имеет куда более приемлемые результаты. При этом разрыв не такой уж и серьезный. Обе команды мало побеждают и одинаково пропускают, но при этом у «Герты» на порядок выше результативность.

Мы хотим поставить на тотал матча. Считаем, что тотал будет меньше 2.5. Хозяева любят сушить игру. У них это удавалось в прошлых четырех выступлениях.