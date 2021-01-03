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    «Лисы» продолжат улучшать выездную статистику?

    «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 3 января 2021

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Лестер»
    Харви Барнс и Джейми Варди
    В 17 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет «Лестер» на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Начало игры 3 января в 17:15 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Января 2021 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» после 15 туров занимает 15 место с 19 очками. «Сороки» не смогли выиграть в пяти последних выступлениях — 3 поражения и 2 ничьи.

    В АПЛ хозяева проиграли «Ман Сити» 0:2 и «Лидсу» 2:5. В четвертьфинале Кубка Англии «Ньюкасл» уступил «Брентфорду» 0:1. С «Фулхэмом» у «черно-белых» была ничья 1:1, а с «Ливерпулем» они счет не открыли (0:0).

    «Ньюкасл» не смог забить в трех прошлых встречах. При этом еще нужно отметить, что дома коллектив Стива Брюса не проигрывает уже три поединка.

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    В лазарете Сен-Максимен, Фрэйзер и Хэйден. Под вопросом участие Пола Дамметта и Джамаля Ласкеллеса.

    «Лестер»

    «Лисы» идут четвертыми с 29 очками и всего одним поражением в пяти турах. В целом у них 9 побед, 2 ничьи и 5 поражений.

    «Лестер» в двух прошлых турах довольствовался ничьей — 1:1 с «Кристал Пэлас» и 2:2 с «Ман Юнайтед». Перед этой серией коллектив Брендана Роджерса победил «Тоттенхэм» 2:0.

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  • 31/12/2020

    • Единственное поражение за 5 туров команда потерпела от «Эвертона», проиграв 0:2. Это было четвертое поражение в домашних стенах, а вот на выезде «синие» играют хорошо. Они уступили только в одном из 8 выездных матчей сезона по статистике игр на выезде.

    Роджерс не сможет рассчитывать на Рикарду Перейру. Дженгиз Ундер тоже может пропустить игру.

    Прогноз и ставка

    На бумаге «Лестер» фаворит за 1.65, тогда как на «Ньюкасл» поставили 5.60. Ничью предлагают за 4.00.

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    С «Ньюкаслом» «Лестер» разбирался в последних двух встречах — 5:0 и 3:0. В этом сезоне «лисы» еще опаснее в атаке. «Ньюкасл» же не забивает уже 270 минут.

    Мы ставим на победу «Лестера». Команда имеет хорошую статистику выездных игр, победив в 6 из 8 встреч. 0

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