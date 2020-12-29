«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч АПЛ 29 декабря 2020 года

В 16 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 29 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед».

«Бернли»

В таблице Премьер-лиги клуб из одноименного города застрял недалеко от зоны вылета. После 14 поединков он имеет 13 очков на счету, занимает 17 место в таблице и опережает ближайшего конкурента на 2 пункта.

Впервые победить команде Шона Дайча удалось только в девятом туре. На «Терф Мур» хозяева одержали верх над «Кристал Пэлас» (1:0). Но уже после этого матча «Бернли» был разгромлен «Манчестер Сити» (0:5).

Провалившись на «Этихад», коллектив Дайча вернулся домой, где в 11-м туре он скатал ничью с «Эвертоном» (1:1). А затем бордовые минимально обыграли «Арсенал» (1:0).

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Серия без поражений продолжилась матчем с «Астон Виллой», в которой голов не было (0:0). Позже «Бернли» одержал верх над «Вулверхэмптоном» (2:1). А 27 декабря бордовые уступили «Лидсу» (0:1).

«Шеффилд Юнайтед»

Коллектив из Шеффилда продолжает антирекордную серию без побед в Премьер-лиге. На данный момент эта команда находится на последнем месте с двумя баллами на счету.

В текущем сезоне «Шеффилд Юнайтед» проиграл в 13 матчах, дважды разошелся миром с соперниками и вылетел из Кубка лиги. Первый балл в чемпионате «клинки» заработали 18 октября благодаря ничьей с «Фулхэмом» (1:1).

Затем подопечные Криса Уайлдера потерпели 8 поражений кряду. В декабре этот кошмарный отрезок начался с проигранной встречи «Лестеру» (1:2). А в двух следующих турах команда влетела «Саутгемптону» (0:3) и «МЮ» (2:3).

Второе очко поступило на счет «Шеффилд Юнайтед» в 14-м туре, когда на стадионе «Амекс» коллектив Уайлдера расписал мировую с «Брайтоном» (1:1). В последнем матче «клинки» оказались слабее «Эвертона» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Бернли» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, ничья оценивается в 3.18, а успех «Шеффилд Юнайтед» — в 3.32.

Трудно представить, каким образом команда Уайлдера сумеет вытащить этот сезон. «Клинки» еще ни разу не выигрывали и с каждым последующим таким туром они бьют антирекорды.

Для ребят Шона Дайча этот поединок является хорошей возможностью, чтобы оторваться от красной зоны. Но для этого хозяевам нужно выигрывать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бернли» больше 1 с коэффициентом 1.72. 0