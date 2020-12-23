«Наполи» — «Торино». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч Серии А 23 декабря 2020 года

«Наполи»
В минувшем туре «Наполи» уступил «Лацио» (2:0). Команда Дженнаро Гаттузо поначалу рассматривалась, как претендент на чемпионский титул, но сейчас идет на 5 позиции.
Отставание от лидера на текущий момент составляет 8 очков. Его можно было избежать, не проиграй команда «Лацио» и «Интеру».
Свой последний домашний матч неаполитанцы выиграли. Команда Гаттузо переиграла ершистую «Сампдорию» (3:1).
«Наполи» против «быков» играет довольно-таки успешно. В 5 последних матчах неаполитанцы одержали 2 победы при трех ничьих.
«Торино»
«Торино» валится на ходу. Нынешнее 18 место — явный показатель того, что в клубе нужны перемены.
Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка, но сама игра, демонстрируемая туринцами, вызывает, скорее, негативные эмоции. Последняя победа в чемпионате датирована еще началом ноября — над «Дженоа» (1:2).
В минувшем туре команда дома расписала мировую с «Болоньей» (1:1). Вот только «быки» явно рассчитывали на пополнение очкового багажа по максимуму.
В Неаполе команде не сможет помочь Кристиан Ансальди. Бывший зенитовец травмирован, хотя явно был бы не лишним для туринцев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.37, на ничью за 5.50, а на «Торино» — за 8.50.
Неаполитанцы явно стремятся вернуться в гонку лидеров, для чего непременно нужно побеждать кризисных «быков».
Два поражения подряд не оставляют «Наполи» иного выбора, кроме как побеждать одного из аутсайдеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» во 2 тайме с коэффициентом 1.61 0