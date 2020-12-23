«Наполи» — «Торино». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч Серии А 23 декабря 2020 года

«Наполи» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Торино».

«Наполи»

В минувшем туре «Наполи» уступил «Лацио» (2:0). Команда Дженнаро Гаттузо поначалу рассматривалась, как претендент на чемпионский титул, но сейчас идет на 5 позиции.

Отставание от лидера на текущий момент составляет 8 очков. Его можно было избежать, не проиграй команда «Лацио» и «Интеру».

Свой последний домашний матч неаполитанцы выиграли. Команда Гаттузо переиграла ершистую «Сампдорию» (3:1).

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«Наполи» против «быков» играет довольно-таки успешно. В 5 последних матчах неаполитанцы одержали 2 победы при трех ничьих.

«Торино»

«Торино» валится на ходу. Нынешнее 18 место — явный показатель того, что в клубе нужны перемены.

Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка, но сама игра, демонстрируемая туринцами, вызывает, скорее, негативные эмоции. Последняя победа в чемпионате датирована еще началом ноября — над «Дженоа» (1:2).

В минувшем туре команда дома расписала мировую с «Болоньей» (1:1). Вот только «быки» явно рассчитывали на пополнение очкового багажа по максимуму.

В Неаполе команде не сможет помочь Кристиан Ансальди. Бывший зенитовец травмирован, хотя явно был бы не лишним для туринцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.37, на ничью за 5.50, а на «Торино» — за 8.50.

Неаполитанцы явно стремятся вернуться в гонку лидеров, для чего непременно нужно побеждать кризисных «быков».

Два поражения подряд не оставляют «Наполи» иного выбора, кроме как побеждать одного из аутсайдеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» во 2 тайме с коэффициентом 1.61 0