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    «Наполи» дожмет «быков» после перерыва

    «Наполи» — «Торино». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч Серии А 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Торино»
    Калиду Кулибали
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Торино».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2020 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
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  • 5.50
  • 2
  • 8.00
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    «Наполи»

    В минувшем туре «Наполи» уступил «Лацио» (2:0). Команда Дженнаро Гаттузо поначалу рассматривалась, как претендент на чемпионский титул, но сейчас идет на 5 позиции.

    Отставание от лидера на текущий момент составляет 8 очков. Его можно было избежать, не проиграй команда «Лацио» и «Интеру».

    Свой последний домашний матч неаполитанцы выиграли. Команда Гаттузо переиграла ершистую «Сампдорию» (3:1).

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    «Наполи» против «быков» играет довольно-таки успешно. В 5 последних матчах неаполитанцы одержали 2 победы при трех ничьих.

    «Торино»

    «Торино» валится на ходу. Нынешнее 18 место — явный показатель того, что в клубе нужны перемены.

    Отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка, но сама игра, демонстрируемая туринцами, вызывает, скорее, негативные эмоции. Последняя победа в чемпионате датирована еще началом ноября — над «Дженоа» (1:2).

    В минувшем туре команда дома расписала мировую с «Болоньей» (1:1). Вот только «быки» явно рассчитывали на пополнение очкового багажа по максимуму.

    В Неаполе команде не сможет помочь Кристиан Ансальди. Бывший зенитовец травмирован, хотя явно был бы не лишним для туринцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.37, на ничью за 5.50, а на «Торино» — за 8.50.

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    Неаполитанцы явно стремятся вернуться в гонку лидеров, для чего непременно нужно побеждать кризисных «быков».

    Два поражения подряд не оставляют «Наполи» иного выбора, кроме как побеждать одного из аутсайдеров чемпионата. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» во 2 тайме с коэффициентом 1.61 0

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