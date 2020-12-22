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    Устроят ли голевую рубку соперники на «Месталье»?

    «Валенсия» — «Севилья». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.95 на матч Ла Лиги 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Севилья»
    Лукас Окампос
    В 15 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2020 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 19:30 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.95
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    «Валенсия»

    Команда из одноименного города успела сыграть в 14 поединках Ла Лиги. В этих матчах она добыла 15 зачетных баллов и заняла 12 место в таблице. Расстояние между зоной вылета составляет 2 очка.

    Последний раз в Примере «Валенсия» брала 3 балла 8 ноября. Тогда на «Месталье» «летучие мыши» раскатали «Реал» (4:1). В следующих пяти матчах Ла Лиги оранжевые не выигрывали.

    В заключительных ноябрьских встречах подопечные Хави Грасии скатали ничью с «Алавесом» (2:2) и уступили «Атлетико» (0:1). А в начале декабря валенсийцы разошлись миром с «Эйбаром» (0:0) и «Атлетиком» (2:2).

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    Затем была игра в рамках Кубка страны. В 1/64 финала «Валенсия» одолела «Террасу» в дополнительное время (4:2). В последнем туре оранжевые отобрали очки у «Барселоны» (2:2).

    «Севилья»

    Севильский клуб, в отличие от «Валенсии», сыграл на 2 матча меньше. В 12 встречах Ла Лиги эта команда набрала 20 очков, благодаря чему в турнирной таблице она заняла седьмое место.

    Недавно у «Севильи» был неприятный отрезок из двух поражений кряду. В Лиге чемпионов красно-белые крупно влетели «Челси» (0:4), а затем в Примере было поражение от «Реала» (0:1).

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    • После этого подопечные Юлена Лопетеги на групповом этапе ЛЧ одержали верх над «Ренном» (3:1). В квартете E севильцы заняли второе место, набрав 13 баллов.

    Затем была игра в Кубке Испании. На стадии 1/64 финала «Севилья» раскатала «Сьюдад де Лусена» из Терсеры (3:0). В последней игре чемпионата красно-белые упустили победу в противостоянии с «Вальядолидом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью — 3.54, а на победу «Севильи» — 1.98.

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    В текущем сезоне «мышата» барахтаются в середине таблицы, однако против топ-клубов они играют достойно.

    На своем поле «Валенсия» окажет сопротивление «Севилье», но и гости не намерены терять очки и отдаляться от еврокубковой зоны. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.95. 0

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