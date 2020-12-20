«Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.80 на матч чемпионата Италии по футболу 20 декабря 2020 года

В 13 туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 20 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Наполи».

«Лацио»

Зимний отрезок выдался для римлян неоднозначным. В конце ноября «Лацио»на своем поле проиграл «Удинезе» со счетом 1:3, после чего в Лиге чемпионов ушел от поражения в Дормунде, сыграв с «Боруссией» 1:1.

Выездной матч Серии А со «Специей» римляне выиграли со счетом 2:1, после чего упустили домашнюю победу над «Брюгге» (2:2), чего хватило для выхода из группы Лиги чемпионов.

В последних матчах «Лацио» дома проиграл «Вероне» (1:2) и на выезде не справился с «Беневенто» (1:1).

Календарь и таблица Серии А

После 12 туров Серии А «Лацио» с 18 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 18-20, семь голов забил Чиро Иммобиле.

«Наполи»

Неаполитанцы в конце ноября разгромили дома другой римский клуб — «Рому», со счетом 4:0. Затем в Лиге Европы «Наполи» в Голландии поделил очки с «АЗ Алкмаром» — 1:1.

Выездной матч с «Кротоне» в Серии А вновь закончился победой со счетом 4:0, а домашняя встреча с «Реал Сосьедадом» — упущенной в компенсированное время победой — 1:1, что не помешало «Наполи» выиграть группу.

В последних матчах неаполитанцы обыграли дома «Сампдорию» со счетом 2:1, после чего в Милане уступили «Интеру» со счетом 0:1, пропустив с пенальти в концовке.

После 12 туров Серии А «Наполи» с 23 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 26-12, шесть голов забил Ирвинг Лосано, еще по 4 — Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.

Прогноз и ставки

На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 3.40, а на победу «Наполи» — 2.40.

В прошлом сезоне «Лацио» победил дома 1:0, проиграв в Неаполе 1:3. Также «Наполи» обыграл римлян в домашнем четвертьфинале Кубка Италии (1:0). В Риме «Наполи» выиграл 4 из последних 5 матчей.

У «Наполи» хорошая статистика на «Олимпико», прогнозируем, что неаполитанцы не проиграют в Риме.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.69 и ТБ 2,5 за 1.90. 0