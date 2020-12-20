«Ден Хааг» — «Аякс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч Эредивизи 20 декабря 2020 года

В 13 туре чемпионата Нидерландов «Ден Хааг» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Карс Джинс» 20 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Ден Хааг» — «Аякс».

«Ден Хааг»

Приняв участие в 12 матчах нидерландского первенства, футбольный клуб из Гааги сумел заработать всего 7 очков. Пока в таблице Эредивизи команда находится на 17 месте.

Единственную победу в чемпионате «Ден Хааг» добыл в четвертом туре. Тогда «аисты» одержали верх над «Венло» (2:1). В следующих восьми матчах первенства команда по четыре раза сыграла вничью и проиграла.

Сперва клуб из Гааги уступил «Витессу» (0:2) и расписал мировую с «АЗ Алкмаром» (2:2). Затем была встреча в Кубке страны, где в 1/32 финала подопечные Александара Ранковича прошли «Спарту» по пенальти (1:1, 5:3).

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Далее команда проиграла ПСВ (0:4) и «Твенте» (2:4), после чего у «Ден Хаага» сменился тренер. Руководить клубом стал Рюд Брод. В его первом матче «аисты» крупно влетели «Спарте» (0:6). А в трех других встречах были ничьи с «Херенвенос» (1:1), «Утрехтом» (1:1) и «Эмменом» (1:1).

«Аякс»

Команда из Амстердама за 12 туров смогла набрать 30 очков. Благодаря этому она находится на первом месте в таблице Эредивизи и опережает ближайших преследователей на 3 балла.

В последнем осеннем матче «Аякс» отправился в гости к «Эммену» в рамках десятого тура чемпионата. В игре на «Де Ауде Мердейк» «аяксиды» разгромили команду хозяев (5:0).

После этой крупной победы подопечные Эрика тен Хага пережили неприятный отрезок из трех поражений кряду. В Лиге чемпионов клуб из Амстердама уступил «Ливерпулю» (0:1), а затем в Эредивизи была потеря в матче с «Твенте» (1:2).

Еще в одном еврокубковом поединке «Аякс» проиграл «Аталанте» (0:1) и отправился в Лигу Европы. После этой серии неудач команда Эрика тен Хага раскатала «Зволле» в чемпионате (4:0) и прошла «Утрехт» в Кубке (5:4).

Прогноз и ставка

На победу «Ден Хаага» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 26.0, на ничью — 12.0, а на победу «Аякса» — 1.08.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов клуб из Амстердама в 12 матчах забил 47 голов, а пропустил всего 7. А вот у «Ден Хаага» имеется сейчас четвертый худший показатель по пропущенным голам — 29.

Обычно в таких поединках команда Эрика тен Хага вколачивает слабым соперникам полную сетку. Не будет исключений и в этом туре. Наши прогноз и ставка — победа «Аякса» в первом тайме с форой -1 за 1.65. 0