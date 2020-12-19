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    В Памплоне много голов не будет

    «Осасуна» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Примеры 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Вильярреал»
    Такефуса Кубо
    В матче 14 тура испанской Примеры «Осасуна» сыграет с «Вильярреалом» на стадионе «Эль Садар». Игра состоится в Памплоне 19 декабря. Начало в 20:30 мск. Прогноз на «Осасуна» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2020 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.15
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    «Осасуна»

    После 12 туров «Осасуна» занимает последнее место в лиге, имея 11 очков на счету. Памплонцы проиграли 7 матчей, что считается худшим результатом Примеры.

    Хозяева проиграли три последних тура, два из которых всухую — разгром от «Барселоны» 0:4 и поражение от «Бетиса» 0:2. В прошлый раз коллектив уступил «Вальядолиду» 2:3.

    Дома «Осасуна» не смогла выиграть в трех последних выступлениях — два поражения и ничья. Здесь кроме поражения от «Бетиса» нужно выделить ничью с «Уэской» 1:1 и фиаско от «Атлетико» 1:3.

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    В списке травмированных игроков у команды Хони Родригес и Лукас Торро.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» до сих пор находится наверху и не собирается идти на дно. Гости набрали 22 очка и занимают 4 место. Тем не менее без побед в Примере команда уже четыре тура.

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    • «Вильярреал» играл вничью с мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом», при этом результат был одинаковым — 1:1. Также «желтые» сыграли 1:1 с «Бетисом» и 0:0 с «Эльче».

    Последнее поражения «Вильярреал» терпел 27 сентября. С тех пор гости не знают вкуса поражений.

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    У «Вильярреала» дисквалифицирован Альфонсо Педраса, травмированы Иборра, Коклен, Алькасер, Морено и Бакка.

    Прогноз и ставка

    Победа «Осасуны» котируется с коэффициентом 3.65, тогда как победа «Вильярреала» оценена цифрой 2.18. На ничью букмекеры поставили 3.30.

    В последних трех играх «Осасуна» достаточно пропускала, при этом последние очные встречи были результативными — не менее трех голов. Однако сейчас «Вильярреал» не такой забивающий — 4 игры подряд не больше гола без учета Лиги Европы. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.71.

    «Желтая субмарина» никак не тонет и давно не знает вкуса неудач. Отличным вариантом для ставки видим Ф2 (0) за 1.55. 0

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    «Осасуна» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Примеры 19 декабря 2020 года. Прогноз на «Осасуна» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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