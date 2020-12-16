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    Чем закончится дерби двух столиц в Санкт-Петербурге?

    «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч чемпионата России по футболу 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Спартак»
    «Спартак» — «Зенит»
    В среду, 16 декабря, в 19-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» на домашней «Газпром Арене» сыграет со «Спартаком». Поединок начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Декабря 2020 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.70
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    «Зенит»

    В конце ноября «Зенит» был бит в Лиге чемпионов «Лацио», проиграв в Риме со счетом 1:3, после чего питерцы не смогли на выезде обыграть тульский «Арсенал» (0:0).

    Декабрь подопечные Сергея Семака начали с выездного разгрома от «Брюгге» (0:3), оставившего их без евровесны, после чего в матче РПЛ оторвались на тульском «Арсенале», разгромив его дома 5:1.

    Последний лигочемпионский матч с дортмундской «Боруссией» питерцы на своем поле проиграли со счетом 1:2, а в последнем матче РПЛ дома обыграли «Динамо» со счетом 3:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 18 туров РПЛ «Зенит» с 38 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 40-14, по десять мячей забили Артем Дзюба и Сердар Азмун, еще 6 Александр Ерохин.

    «Спартак»

    Перед ноябрьской паузой на матчи сборных красно-белые на выезде не справились с «Уралом» (2:2), а в затем ушли от домашнего поражения в матче с «Динамо» (1:1).

    После этого «Спартак» дома обыграл «Ротор» (2:0) и разгромил играющий полурезевным составом «Тамбов» (5:1).

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    • В последнем матче «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» (0:1) и оказался в центре скандала, по итогам которого Доменико Тедеско может пропустить матч с «Зенитом» из-за дисквалификации.

    С 35 очками после 18 туров «Спартак» идет на втором месте в таблице РПЛ. Разница мячей 32-18, по 8 голов забили Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч пропустят травмированные Александр Соболев, Александр Кокорин и Максим Глушенков.

    Прогноз и ставки

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.30, а на победу «Спартака» — 4.90.

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    В первом круге команды сыграли вничью в Москве — 1:1. В прошлом сезоне «Зенит» дважды победил со счетом 1:0 в РПЛ, а в полуфинале Кубка России обыграл «Спартак» дома со счетом 2:1.

    «Спартак» последний раз побеждал в Петербурге в 2012 году, в последующих 9 матчах проиграв 7 раз и дважды сыграв вничью. Прогнозируем, что питерцы не проиграют на своем поле.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.72 и ТБ 2,5 за 1.69. 0

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