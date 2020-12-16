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    Сможет ли «Реал» сокрушить дерзких басков?

    «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Испании 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Атлетик»
    «Реал» в прошлом туре выиграл у «Атлетико» (2:0)
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 декабря в Мадриде, начало — в 00:00 мск. Прогноз на «Реал» Мадрид — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Декабря 2020 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 00:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Реал»

    На прошлой неделе «Реал» одержал две важнейшие победы. Сначала Мадрид выиграл в Лиге чемпионов у менхенгладбахской «Боруссии» (2:0), благодаря чему занял первое место в группе, а через несколько дней спокойно справился с «Атлетико» (2:0).

    Это действительно немного странно, но «Реал» идеально проводит матчи против серьезных соперников, спотыкаясь только там, где в его победах, как правило, вообще нет сомнений.

    В таблице Ла Лиги «Королевский клуб» находится пока что на третьем месте, но отставание от «Реал Сосьедада» и «Атлетико» составляет лишь три очка. При этом у «Реала» есть еще игра в запасе. Ситуация полностью под контролем, и, возможно, уже в ближайшие недели команда Зинедина Зидана выйдет в лидеры.

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    • В домашних матчах чемпионата «Реал» в пяти матчах набрал девять очков.

    «Атлетик»

    Тем временем «Атлетик» идет по графику типичного середняка. В 12-ти матчах баски набрали 14 очков и занимают в таблице 12-е место.

    В пяти предыдущих турах «Атлетик» одержал только одну победу. В конце ноября команда из Бильбао разгромила дома «Бетиса» со счетом 4:0.

    Если говорить о гостевых матчах, то здесь у «Атлетика» немного позитива. Только одна победа в семи выездных встречах при четырех поражениях. Но, например, несколько дней назад баски сыграли вничью на поле «Валенсии» (2:2). Огрызаться они, как обычно, умеют.

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    Также можно вспомнить домашнюю победу над «Севильей» (2:1). Но в целом пока сложно говорить о какой-то закономерности в результатах «Атлетика».

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в предстоящем матче можно поставить за 1.49, на ничью за 4.55, а победу «Атлетика» букмекеры предлагают за 6.75.

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    Как ни странно, но за последние три с половиной года Мадрид выиграл лишь два матча против «Атлетика». И лишь в одном случае «Королевский клуб» смог забить больше одного мяча. Так что «Атлетик» можно даже назвать неудобным соперником для «Реала».

    При этом последние результаты «Реала» как бы намекают, что команда должна обыгрывать и «Атлетик», но текущий сезон получается таким нелогичным, что на столь очевидное событие лучше не заряжать.

    Оптимальный вариант — ставка на голы. Например, на обе забьют за 1.94. Или ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.43. Выглядит эта идея максимально опасно, но, на самом деле, «Атлетику» вообще нечего терять, и если «АтлетикО» был психологически зажат в дерби с «Реалом», то у басков такой проблемы не будет. 0

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    «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Испании 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Реал» Мадрид — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.43
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