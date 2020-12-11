«Вальядолид» — «Осасуна». Прогноз (к. 3.22) и ставки на чемпионат Испании 11 декабря 2020 года

«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Осасуна».

«Вальядолид»

В текущем сезоне «Вальядолид» свою первую победу смог одержать только в начале ноябре. До этого же команда чередовала ничьи с поражениями.

На данный момент «Вальядолид» находится на предпоследнем месте, но, похоже, что команда начинает приходить в себя.

В последних четырех матчах «Вальядолид» набрал семь очков. Перед поражением от «Атлетико» команда Серхио Гонсалеса одержала победы над «Атлетиком» и «Гранадой», а также сыграла вничью с «Леванте».

Календарь и таблица испанской Примеры

В шести матчах на своем поле «Вальядолид» потерпел два поражения.

«Осасуна»

Тем временем «Осасуна», набрав на одно очко больше, чем «Вальядолид», занимает 18-е место.

И если хозяева предстоящего матча в последних матчах начали подавать признаки жизни, то у гостей началась черная полоса.

За последние полтора месяца «Осасуна» не одержала ни одной победы — четыре поражения и ничья. Правда, и соперники у команда из Памплоны были серьезные — например, «Атлетико», «Севилья» и «Барселоны». Тут мог дрогнуть абсолютно кто угодно.

В гостях у «Осасуны» до сих пор только одна победа.

Прогноз и ставка

На «Вальядолид» можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Осасуны» — за 3.18.

В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились вничью — 1:1 и 0:0.

Скорее всего, что-то подобное будет и на этот раз. Возможно, даже 0:0 (7.70)

Ставка — ничья за 3.22. 0