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    «Вальядолид» и «Осасуна» не захотят расстраивать друг друга?

    «Вальядолид» — «Осасуна». Прогноз (к. 3.22) и ставки на чемпионат Испании 11 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Осасуна»
    «Вальядолид» и «Осасуна» в прошлом сезоне дважды сыграли вничью
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 11 Декабря 2020 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    В текущем сезоне «Вальядолид» свою первую победу смог одержать только в начале ноябре. До этого же команда чередовала ничьи с поражениями.

    На данный момент «Вальядолид» находится на предпоследнем месте, но, похоже, что команда начинает приходить в себя.

    В последних четырех матчах «Вальядолид» набрал семь очков. Перед поражением от «Атлетико» команда Серхио Гонсалеса одержала победы над «Атлетиком» и «Гранадой», а также сыграла вничью с «Леванте».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В шести матчах на своем поле «Вальядолид» потерпел два поражения.

    «Осасуна»

    Тем временем «Осасуна», набрав на одно очко больше, чем «Вальядолид», занимает 18-е место.

    И если хозяева предстоящего матча в последних матчах начали подавать признаки жизни, то у гостей началась черная полоса.

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    • За последние полтора месяца «Осасуна» не одержала ни одной победы — четыре поражения и ничья. Правда, и соперники у команда из Памплоны были серьезные — например, «Атлетико», «Севилья» и «Барселоны». Тут мог дрогнуть абсолютно кто угодно.

    В гостях у «Осасуны» до сих пор только одна победа.

    Прогноз и ставка

    На «Вальядолид» можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Осасуны» — за 3.18.

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    В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились вничью — 1:1 и 0:0.

    Скорее всего, что-то подобное будет и на этот раз. Возможно, даже 0:0 (7.70)

    Ставка — ничья за 3.22. 0

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