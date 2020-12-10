ПСВ — «Омония». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы ПСВ будет принимать «Омонию». Игра пройдет на стадионе «Филипс» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ПСВ — «Омония».

ПСВ

За пять проведенных матчей в Лиге Европы ПСВ набрал девять очков, которые позволили досрочно выйти в плей-офф за тур до завершения стадии.

Тем не менее, отрыв от лидирующей «Гранады» составляет один балл, а это значит, что коллектив из Эйндховена сохраняет шансы на победу в квартете.

Начали нидерландцы групповой турнир с домашнего фиаско от «Гранады» (1:2), потом они на выезде одолели 2:1 «Омонию», после чего обменялись викториями с ПАОКом, уступив в гостях 1:4 и взяв реванш в родных стенах — 3:2.

Все прогнозы на Лигу Европы

В пятом туре клуб переиграл на выезде «Гранаду» (1:0). В чемпионате Нидерландов ПСВ занимает третье место с отставанием в три очка от лидера «Аякса».

«Омония»

«Омония», как и ожидалось, оказалась не готова к борьбе за место в плей-офф Лиги Европы.

Тем не менее, кипрский клуб проявил себя неплохо, ведь после пяти туров набрал четыре очка и занимает последнее место в квартете.

В первом туре «Омония» сыграла вничью с ПАОК (1:1), после чего потерпела три поражения кряду. Киприоты дважды уступили «Гранаде», а также проиграли ПСВ.

В предыдущем туре коллектив добыл свою первую викторию на данной стадии, обыграв ПАОК со счетом 2:1. Во внутреннем первенстве никосийцы занимают лишь шестую строчку.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50. 0