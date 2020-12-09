«Зальцбург» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 9 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Зальцбург» — «Атлетико».

«Зальцбург»

В группе A команда из Австрии находится сейчас на третьем месте с 4 очками на счету. От «Атлетико» она отстает на 2 зачетных балла, а «Локомотив» опережает на 1 пункт.

В стартовой встрече Лиги чемпионов «Зальцбург» дома устроил голевое сражение с «Локомотивом» (2:2), а во втором поединке «быки» на «Ванда Метрополитано» уступили «Атлетико» (2:3).

Неудачно для австрийцев закончились и матчи против «Баварии» (2:6; 1:3). А первую еврокубковую победу подопечные Джесси Марша смогли добыть в игре с «Локомотивом» (3:1).

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В австрийской Бундеслиге «Зальцбург» недавно опустился на второе место. Сейчас на его счету имеется 22 балла, а разрыв между лидерами составляет 1 очко. На выходных «быки» проиграли «Адмире» (0:1).

«Атлетико»

После пяти сыгранных туров мадридская команда занимает второе место с 6 баллами. От «Зальцбурга» она оторвалась на 2 очка, а «Локомотив» сумела опередить на 3 пункта.

На старте Лиги чемпионов «Атлетико» попал под мюнхенский каток и был разгромлен «Баварией» в первом туре (0:4). После этого «матрасники» дома победили «Зальцбург» (3:2).

А вот в стыковых матчах с «Локомотивом» сильнейшего соперники так и не выявили (1:1; 0:0). В пятом туре коллектив Диего Симеоне заработал 1 балл в дуэли с «Баварией» (1:1).

В Примере у мадридцев дела складываются хорошо. Команда сейчас лидирует с 26 очками на счету и двумя играми в запасе. Перед Лигой чемпионов «индейцы» одержали верх над «Вальядолидом» в Ла Лиге (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Зальцбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 3.66, а на победу «Атлетико» — 2.23.

В Австрию «Атлетико» летит, чтобы оборонять ничью, которой мадридцам хватит для выхода в плей-офф.

Однако хозяева встречи любят быстрый футбол и заставят «матрасников» побегать. Без своего гола «Зальцбург» поле не покинет, а их забитый мяч вскроет игру. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68. 0