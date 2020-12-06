«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 6 декабря 2020 года

В воскресенье, 6 декабря, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Арсенал».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея на своем счету 21 набранное очко.

«Шпоры» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в десяти турах.

На минувших выходных подопечные Жозе Моуринью разошлись миром с «Челси» (0:0), хотя перед этим обыграли «Манчестер Сити» (2:0).

В середине недели «Тоттенхэм» сыграл вничью с ЛАСКом (3:3) в Лиге Европы, чего хватило для выхода из группы.

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Среди травмированных у «шпор» значатся Эрик Ламела, Тоби Алдервейрелд и Карлос Винисиус.

«Арсенал»

«Арсенал» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 баллами.

На счету «канониров» четыре победы, одна ничья и пять поражений в десяти сыгранных турах.

Свою последнюю победу лондонцы одержали 1 ноября, когда одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0), но после этого уступили «Астон Вилле» (0:3) и «Вулверхэмптону» (1:2), а также поделили очки с «Лидсом» (0:0).

В рамках Лиги Европы команда Микеля Артеты разгромила «Рапид» (4:1), гарантировав себе первое место в группе.

После травм у «Арсенала» восстанавливаются Давид Луис, Мартинелли, Месут Озил, Сократис и Томас Парти.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 2.06, победа «Арсенала» — 3.80, ничья — 3.50.

«Шпоры» находятся в хорошей форме, ведь в последних 18 встречах потерпели всего одно поражение, да и то оно случилось в Лиге Европы.

Дома подопечные Моуринью одержали четыре победы в четырех предыдущих играх, забив на домашней арене 23 гола за семь последних матчей.

«Канониры» о подобных результатах могут только мечтать. Команда Артеты в национальном первенстве преимущественно проигрывает и может похвастаться лишь одним триумфом за полтора месяца. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Еще один вариант — «обе команды забьют: нет» за 2.00. В первую очередь рассчитываем на прочную оборону команды Моуринью, продемонстрированную, в частности, в недавнем матче с «Челси». 0