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    Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?

    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    Футболисты «Тоттенхэма»
    В воскресенье, 6 декабря, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея на своем счету 21 набранное очко.

    «Шпоры» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение в десяти турах.

    На минувших выходных подопечные Жозе Моуринью разошлись миром с «Челси» (0:0), хотя перед этим обыграли «Манчестер Сити» (2:0).

    В середине недели «Тоттенхэм» сыграл вничью с ЛАСКом (3:3) в Лиге Европы, чего хватило для выхода из группы.

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    Среди травмированных у «шпор» значатся Эрик Ламела, Тоби Алдервейрелд и Карлос Винисиус.

    «Арсенал»

    «Арсенал» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 баллами.

    На счету «канониров» четыре победы, одна ничья и пять поражений в десяти сыгранных турах.

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    • Свою последнюю победу лондонцы одержали 1 ноября, когда одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0), но после этого уступили «Астон Вилле» (0:3) и «Вулверхэмптону» (1:2), а также поделили очки с «Лидсом» (0:0).

    В рамках Лиги Европы команда Микеля Артеты разгромила «Рапид» (4:1), гарантировав себе первое место в группе.

    После травм у «Арсенала» восстанавливаются Давид Луис, Мартинелли, Месут Озил, Сократис и Томас Парти.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Тоттенхэма» — 2.06, победа «Арсенала» — 3.80, ничья — 3.50.

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    «Шпоры» находятся в хорошей форме, ведь в последних 18 встречах потерпели всего одно поражение, да и то оно случилось в Лиге Европы.

    Дома подопечные Моуринью одержали четыре победы в четырех предыдущих играх, забив на домашней арене 23 гола за семь последних матчей.

    «Канониры» о подобных результатах могут только мечтать. Команда Артеты в национальном первенстве преимущественно проигрывает и может похвастаться лишь одним триумфом за полтора месяца. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Еще один вариант — «обе команды забьют: нет» за 2.00. В первую очередь рассчитываем на прочную оборону команды Моуринью, продемонстрированную, в частности, в недавнем матче с «Челси». 0

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    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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