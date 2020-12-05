«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч АПЛ 5 декабря 2020 года

В 11 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 5 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Фулхэм».

«Манчестер Сити»

Манчестерский клуб все еще находится в середине таблицы. На данный момент он занимает 11 место. За девять матчей «Сити» заработал 15 баллов, но от зоны ЛЧ он отстает всего на 3 очка.

После убедительной победы в третьем туре Лиги чемпионов над «Олимпиакосом» (3:0) «Манчестер Сити» заработал всего 1 балл в двух поединках Премьер-лиги. В восьмом туре была ничья с «Ливерпулем» (1:1).

А в девятом матче чемпионата Англии подопечные Пепа Гвардиолы всухую проиграли «Тоттенхэму» в Лондоне (0:2). Затем в еврокубках «горожане» еще раз победили «Олимпиакос» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

В последней встрече в Премьер-лиге «Манчестер Сити» на своем поле без шансов раскатал «Бернли» (5:0). А на неделе манчестерская команда расписала мировую с «Порту» в Лиге чемпионов (0:0).

«Фулхэм»

Команда из Лондона на данный момент находится на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками на счету. От красной зоны ей удалось оторваться всего на 1 балл.

На старте сезона «Фулхэм» потерпел 4 поражения кряду в АПЛ. В этих матчах «дачники» проиграли «Арсеналу» (0:3), «Лидсу» (3:4), «Астон Вилле» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:1).

В Кубке лиги команда Скотта Паркера дошла до 1/8 финала, а затем вылетела из турнира от «Брентфорда» (0:3). Позже в чемпионате лондонцы расписали мировую с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и уступили «Кристал Пэлас» (1:2).

Первую победу «Фулхэм» завоевал в битве с «Вест Бромвичем» (2:0), после чего были поражения от «Вест Хэма» (0:1) и «Эвертона» (2:3). А в последнем туре лондонцы обыграли «Лестер» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ оценивается в 1.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 9.90, а на победу «Фулхэма» — 21.0.

В еврокубках Пеп Гвардиола дал отдохнуть многим футболистам основы. В Лиге чемпионов у «Сити» все сложилось замечательно, поэтому на время «горожане» сконцентрируются на делах в АПЛ.

В последних пяти очных матчах клуб из Манчестера выиграл всухую, забивая минимум 2 гола. Удачную статистику противостояний с «Фулхэмом» хозяева на «Этихад» подтвердят и в рамках 11 тура Премьер-лиги. Наши прогноз и ставка — победа «Манчестер Сити» в первом тайме с форой -1 за 1.83. 0