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    «Мариуполь» отберет очки у «Динамо»?

    «Мариуполь» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на чемпионат Украины 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мариуполь» — «Динамо» Киев
    «Динамо» опережает «Шахтер» в таблице УПЛ на три очка
    Киевское «Динамо» сыграет с «Мариуполем» в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 5 декабря в Киеве, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Мариуполь» — «Динамо» Киев.

    «Мариуполь»

    «Мариуполь» после 11-ти туров занимает в таблице шестое место. В активе азовской команды на данный момент 16 очков. Можно сказать, что «Мариуполь» идеально проводит первую часть сезона.

    В прошлом туре «Мариуполь» легко выиграл в гостях у «Львова», забив при этом три мяча.

    Более того, начиная с середины октября «Мариуполь» потерпел в рамках УПЛ лишь одно поражение.

    Также удивительно, что в этом сезоне было всего лишь несколько случаев, когда «Мариуполь» пропускал больше одного мяча.

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    Единственная неприятность — ранее на этой неделе «Мариуполь» вылетел из Кубка Украины, но это, на самом деле, не так страшно, в клубе никогда не делали ставку на этот турнир.

    «Динамо»

    Тем временем «Динамо» продолжает удерживать лидерство. С учетом невероятно плотного графика и постоянных кадровых проблем, киевляне действительно заслуживают похвальных слов.

    У команды Мирчи Луческу далеко не все получается в Лиге чемпионов, но в УПЛ все идет по плану.

    После поражения от «Шахтера» в начале ноября «Динамо» выиграло у «Ингульца» и «Ворсклы». В обоих случаях 2:0. На самом деле, на фоне эпидемии коронавируса, с которой столкнулись киевляне, это действительно два очень серьезных результата.

    Отрыв «Динамо» от «Шахтера» на данный момент составляет всего лишь три очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.36, коэффициент на ничью составляет 4.90, а на победу «Мариуполя» — 7.60.

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    Сразу надо сказать, что «Мариуполь» будет лишь номинальным хозяином матча. Пока в Мариуполе продолжается реконструкция стадиона, команда все свои игры проводит в гостях.

    Однако существенно легче из-за этого «Динамо» вряд ли будет. «Мариуполь», так уж сложилось исторически, всегда по-особенному настраивается на матчи с киевлянами. И ни для кого это не секрет. «Мариуполь» старается сделать все, чтобы помочь «Шахтеру» в борьбе за чемпионский титул. Правда, последний раз помощь от «Мариуполя» приходила три года назад.

    И все-таки не будем ставить на «Динамо». Киевляне сейчас думают только о матче с «Ференцварошем», в котором решится, будет ли команда весной играть в Лиге Европы. Проигрывать нельзя.

    Ставка — обе команды забьют за 1.87.

    Или ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.25. 0

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    «Мариуполь» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на чемпионат Украины 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Мариуполь» — «Динамо» Киев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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