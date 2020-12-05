«Челси» — «Лидс». Прогноз (к. 2.44) и ставки на чемпионат Англии 5 декабря 2020 года

«Челси» встретится на «Стэмфорд Бридж» с «Лидсом» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря в Лондоне, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Лидс».

«Челси»

После определенных проблем на старте сезона «Челси», похоже, нашел свою игру. Интеграция в состав звездных новичков, что, в общем-то, и было основной причиной неудач в первых матчах, теперь уже позади.

После десяти туров «Челси» занимает в таблице АПЛ третье место. Отставание от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» составляет всего лишь два очка.

После трех кряду побед на прошлой неделе команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Интересно, что голкипер «Челси» Эдуар Менди ни разу не пропустил в четырех из пяти предыдущих матчей АПЛ.

Несколько дней назад «Челси» разгромил в Лиге чемпионов «Севилью» со счетом 0:4. Все четыре мяча забил Оливье Жиру. И да, «Челси» снова не пропустил.

«Лидс»

«Лидс» в прошлом туре прервал трехматчевую беспроигрышную серию. Команда Марсело Бьелсы выиграл в гостях у «Эвертона» со счетом 1:0.

В таблице АПЛ «Лидс», набрав 14 очков, находится на 12-й строчке. Возможно, Бьелса рассчитывал на большее, но, с другой стороны, расстояние до четвертой строчки составляет всего лишь четыре очка.

Все прогнозы на АПЛ

Любопытно, что в пяти гостевых матчах «Лидс» одержал три победы. Кроме того, была сумасшедшая игра с «Ливерпулем» на «Энфилде», в котором команда забила три мяча.

Прогноз и ставка

На «Челси» в предстоящем матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Лидса» — за 5.95.

Игра «Лидса» вызывает симпатию, но на данный момент «Челси» выглядит очень убедительно. По игре это, пожалуй, один из главных претендентов на чемпионский титул.

У «Лидса» же, на самом деле, хватает проблем, в том числе в обороне.

Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.44. Учитывая, что хозяева в последнее время почти не пропускают, счет, возможно, будет 2:0 или 3:0.

Также можно взять ставку на победу «Челси» по итогам первого тайма за 2.01. «Лидсу» будет сложно сдерживать атакующих игроков соперника. 0