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    Сможет ли «Челси» выиграть у «Лидса» всухую?

    «Челси» — «Лидс». Прогноз (к. 2.44) и ставки на чемпионат Англии 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лидс»
    «Челси» пропустил один мяч в пяти предыдущих турах АПЛ
    «Челси» встретится на «Стэмфорд Бридж» с «Лидсом» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря в Лондоне, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Лидс».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    «Челси»

    После определенных проблем на старте сезона «Челси», похоже, нашел свою игру. Интеграция в состав звездных новичков, что, в общем-то, и было основной причиной неудач в первых матчах, теперь уже позади.

    После десяти туров «Челси» занимает в таблице АПЛ третье место. Отставание от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» составляет всего лишь два очка.

    После трех кряду побед на прошлой неделе команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Интересно, что голкипер «Челси» Эдуар Менди ни разу не пропустил в четырех из пяти предыдущих матчей АПЛ.

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    • Несколько дней назад «Челси» разгромил в Лиге чемпионов «Севилью» со счетом 0:4. Все четыре мяча забил Оливье Жиру. И да, «Челси» снова не пропустил.

    «Лидс»

    «Лидс» в прошлом туре прервал трехматчевую беспроигрышную серию. Команда Марсело Бьелсы выиграл в гостях у «Эвертона» со счетом 1:0.

    В таблице АПЛ «Лидс», набрав 14 очков, находится на 12-й строчке. Возможно, Бьелса рассчитывал на большее, но, с другой стороны, расстояние до четвертой строчки составляет всего лишь четыре очка.

    Все прогнозы на АПЛ

    Любопытно, что в пяти гостевых матчах «Лидс» одержал три победы. Кроме того, была сумасшедшая игра с «Ливерпулем» на «Энфилде», в котором команда забила три мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в предстоящем матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Лидса» — за 5.95.

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    Игра «Лидса» вызывает симпатию, но на данный момент «Челси» выглядит очень убедительно. По игре это, пожалуй, один из главных претендентов на чемпионский титул.

    У «Лидса» же, на самом деле, хватает проблем, в том числе в обороне.

    Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.44. Учитывая, что хозяева в последнее время почти не пропускают, счет, возможно, будет 2:0 или 3:0.

    Также можно взять ставку на победу «Челси» по итогам первого тайма за 2.01. «Лидсу» будет сложно сдерживать атакующих игроков соперника. 0

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    «Челси» — «Лидс». Прогноз (к. 2.44) и ставки на чемпионат Англии 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.44
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