«Ним» — «Марсель». Прогноз (к. 1.85) и ставки на чемпионат Франции 5 декабря 2020 года

«Марсель» сыграет на выезде с «Нимом» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 декабря в Ниме, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ним» — «Марсель».

«Ним»

«Ним» после 12-ти сыгранных матчей занимает в таблице 16-е место, набрав 11 очков.

Однако сейчас команда явно находится не в лучшей форме. В последних шести матчах «Ним» потерпел пять поражений.

Единственный позитивный момент в этот период — гостевая победа над «Реймсом».

На прошлой неделе «Ним» без шансов уступил в гостях «Монако» (0:3).

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«Ним» пропустил 15 мячей в шести 12-ти матчах.

«Марсель»

Тем временем «Марсель» находится на шестой строчке. При этом провансальцы провели на два матча меньше.

В текущем чемпионате команда Андре Виллаш-Боаша потерпела только одно поражение. Для «Марселя» это почти подвиг.

Победная серия «Марселя» составляет четыре матча, в которых команда пропустила только два мяча.

Несколько дней назад «Марсель» прервал катастрофическую серию в Лиге чемпионов. После 13-ти кряду поражений в главном турнире Европы «Марсель» выиграл дома у «Олимпиакоса».

Прогноз и ставка

На «Ним» в предстоящем матче можно поставить за 4.60, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Марселя» — за 1.85.

Сложно сказать, с каким настроем выйдет на игру «Марсель», все-таки вперед еще и важный матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, в котором будет решаться дальнейшая судьба команды в еврокубках.

С другой стороны, учитывая, как часто сейчас теряют очки конкуренты в Лиге 1, в том числе «Пари Сен-Жермен», «Марсель» понимает, что в этом сезоне есть реальный шанс побороться даже за чемпионский титул, почему нет. Поэтому играть с «Нимом» в полноги тоже не вариант.

В общем, рискнем. Ставка — победа «Марселя» за 1.85.

А также индивидуальный тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.12. 0