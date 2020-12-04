ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Вольфсберг»Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков Уле Гуннар Сульшер и Маркус РашфордСульшер заснул за рулем. Наставник «Юнайтед» проиграл тактическую битву Тухелю «Реал»Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»
  • 00:53
    • АЗ и «Наполи» разошлись миром, «Реал Сосьедад» спасся от поражения в матче с «Риекой»
  • 22:44
    • «Милан» обыграл «Селтик», «Лилль» одержал волевую победу над «Спартой»
  • 22:44
    • ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и потерял шансы на выход из группы
  • 01:08
    • ПСВ догнал «Гранаду», «Омония» одолела ПАОК
  • 01:01
    • «Бенфика» разгромила «Лех», «Рейнджерс» переиграл «Стандард»
  • 00:54
    • «Рома» обыграла «Янг Бойз» в матче Лиги Европы
  • 00:51
    • «Арсенал» разгромил венский «Рапид» на «Эмирейтс»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Марсель» продлить победную серию в Лиге 1?

    «Ним» — «Марсель». Прогноз (к. 1.85) и ставки на чемпионат Франции 5 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Ним Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ним» — «Марсель»
    «Марсель» не потерял ни одного очка в четырех предыдущих матчах Лиги 1
    «Марсель» сыграет на выезде с «Нимом» в рамках 13-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 декабря в Ниме, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ним» — «Марсель».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 04 Декабря 2020 года
    Ним
  • Франция. Лига 1
    •  Ним 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Ним»

    «Ним» после 12-ти сыгранных матчей занимает в таблице 16-е место, набрав 11 очков.

    Однако сейчас команда явно находится не в лучшей форме. В последних шести матчах «Ним» потерпел пять поражений.

    Единственный позитивный момент в этот период — гостевая победа над «Реймсом».

    На прошлой неделе «Ним» без шансов уступил в гостях «Монако» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Ним» пропустил 15 мячей в шести 12-ти матчах.

    «Марсель»

    Тем временем «Марсель» находится на шестой строчке. При этом провансальцы провели на два матча меньше.

    В текущем чемпионате команда Андре Виллаш-Боаша потерпела только одно поражение. Для «Марселя» это почти подвиг.

    Победная серия «Марселя» составляет четыре матча, в которых команда пропустила только два мяча.

    Несколько дней назад «Марсель» прервал катастрофическую серию в Лиге чемпионов. После 13-ти кряду поражений в главном турнире Европы «Марсель» выиграл дома у «Олимпиакоса».

    Прогноз и ставка

    На «Ним» в предстоящем матче можно поставить за 4.60, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Марселя» — за 1.85.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Сложно сказать, с каким настроем выйдет на игру «Марсель», все-таки вперед еще и важный матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, в котором будет решаться дальнейшая судьба команды в еврокубках.

    С другой стороны, учитывая, как часто сейчас теряют очки конкуренты в Лиге 1, в том числе «Пари Сен-Жермен», «Марсель» понимает, что в этом сезоне есть реальный шанс побороться даже за чемпионский титул, почему нет. Поэтому играть с «Нимом» в полноги тоже не вариант.

    В общем, рискнем. Ставка — победа «Марселя» за 1.85.

    А также индивидуальный тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.12. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Герта — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барнсли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зюлте-Варегем — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Брюгге» — «Зенит»
  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
    • Вчера в 02:14     Жозе Моуринью
  • Секретный ингредиент Моуринью. Почему «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ?
    • 16:30 28/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ним» — «Марсель». Прогноз (к. 1.85) и ставки на чемпионат Франции 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Ним» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры