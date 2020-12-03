«Ницца» — «Байер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Ницца» будет принимать «Байер». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Байер».

«Ницца»

Французский клуб из одноименного города занимает третье место в турнирной таблице группы C. В ходе четырех матчей команда заработала всего 3 очка и отстала от двух лидеров квартета на 6 пунктов.

Новый еврокубковый сезон начался для «Ниццы» с домашнего разгрома от «Байера» (2:6). А после провала в Леверкузене «орлята» минимально обыграли «Хапоэль» Б-Ш (1:0).

В третьем туре Лиги Европы подопечные Патрика Виейры сумели навязать борьбу «Славии», но в итоге потерпели поражение (2:3). Проиграли «гимнасты» и на «Альянц Ривьера» (1:3).

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В Лиге 1 «Ницца» находится на 11 месте с 17 очками в копилке. В последних двух матчах чемпионата «орлята» потерпели поражения от «Монако» (1:2) и «Дижона» (1:3).

«Байер»

Леверкузенская команда после четырех туров имеет на своем счету 9 очков, благодаря чему она занимает второе место в квартете C. От лидеров немцы отстают по второстепенным показателям.

Стартовал в еврокубках «Байер» ярко. В Леверкузене «аптекари» разгромили «Ниццу» (6:2). А во втором туре случилась потеря. В Чехии немецкая команда оказалась слабее «Славии» (0:1).

А закрепиться на втором месте в таблице подопечным Петера Боса удалось в стыковых матчах с «Хапоэль» Б-Ш, в которых «фармацевты» дважды разгромили соперников из Израиля (4:2; 4:1).

В чемпионате Германии «Байер» сумел закрепиться в тройке лидеров с 19 баллами. От «Баварии» команда отстает на 3 очка. На прошлых выходных леверкузенцы расписали мировую с «Гертой» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ниццы» в игре 5-го тура группового раунда Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 5.35. Ничья оценивается в 4.54, а победа «Байера» — в 1.62.

Оба клуба подходят к предстоящей встрече с большими кадровыми потерями. Но немецкая команда справляется с трудностями и выступает здорово во всех турнирах.

А вот французы потерпели уже 4 поражения кряду. Дома «орлята» не сумеют сдержать натиск гостей, которые бьются за лидерство в группе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Байера» больше 1.5 с коэффициентом 1.62. 0