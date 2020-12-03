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    Сможет ли «Динамо» Загреб досрочно выйти в плей-офф ЛЕ?

    «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб
    «Динамо» Загреб — «Фейеноорд».
    «Фейеноорд» будет принимать загребское «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Роттердаме 3 декабря. Начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб.
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 03 Декабря 2020 года
    Фейеноорд
  • Лига Европы. Группа K
    •  Фейеноорд 20:55 Динамо З Динамо З
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» в четырех турах Лиги Европы набрал 5 очков и занимает второе место в группе К, отставая от лидера на 3 очка и опережая ближайшего преследователя «Вольфсберг» на 1 очко.

    «Фейеноорд» сыграл вничью с загребским «Динамо» (0:0), затем был разгромлен «Вольфсбергом» (1:4) и набрал 4 очка в матчах с московским ЦСКА (3:1 и 0:0).

    Беспроигрышная серия «Фейеноорда» во всех турнирах на данный момент насчитывает шесть матчей — четыре подряд победы и затем две ничьи.

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    Перед игрой Лиги Европы в своем национальном чемпионате «Фейеноорд» сыграл вничью с «Утрехтом» (1:1).

    «Динамо» Загреб

    «Динамо» Загреб

    лидирует в своей группе Лиги Европы после четырех туров. Хорватская команда набрала 8 очков и по итогам 5-го тура может оформить выход в плей-офф.

    «Динамо» сперва сыграло вничью с «Фейеноордом» (0:0) и ЦСКА (также 0:0), а затем дважды обыграло «Вольфсберг» (1:0 и 3:0).

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  • 27/11/2020

    • Матч чемпионата Хорватии против «Хайдука», который должен был состояться на выходных, был перенесен, поэтому у «Динамо» была неделя отдыха перед игрой с «Фейеноордом».

    В предыдущем туре чемпионата Хорватии «Динамо» прервало свою десятиматчевую серию без поражений, уступив «Осиеку» со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 2,24 на победу «Фейеноорда», 3,72 — на ничью и 3,30 — на победу «Динамо» Загреб.

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    Встреча команд в рамках первого круга завершилась без забитых голов — 0:0.

    Прогноз и ставка на матч — «Динамо» Загреб не проиграет с коэффициентом 1,72. 0

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    «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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