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    Столкнется ли «Арсенал» дома с сопротивлением «Рапида»?

    «Арсенал» — «Рапид». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Рапид»
    Александр Ляказетт
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» будет принимать «Рапид». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Рапид».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 03 Декабря 2020 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:00 Рапид В Рапид В
  • Лига Европы. Группа B
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.80
  • 2
  • 7.00
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    «Арсенал»

    За 4 тура группового раунда лондонская команда добыла максимум очков — 12. В квартете B она является лидером и опережает ближайших преследователей на 6 пунктов.

    В дебютной встрече с «Рапидом», которая прошла в Вене, «Арсенал» пропустил первым. Однако по ходу второго тайма «пушкари» совершили камбэк и в итоге выиграли со счетом 2:1.

    В следующем туре команда Микеля Артеты разгромила «Дандолк» (3:0). Дважды его подопечные крупно обыграли и «Мольде» в стыковых поединках (4:1; 3:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    А вот в чемпионате Англии «Арсенал» опустился на 14 место в таблице. За 10 туров «канониры» заработали всего 13 очков. В недавнем матче в рамках АПЛ лондонцы уступили «Вулверхэмптону» (1:2).

    «Рапид»

    Австрийская команда из Вены в четырех поединках группового раунда смогла набрать 6 очков. В таблице она сейчас находится на третьем месте и отстает от «Мольде» по дополнительным показателям.

    Первый тур завершился для «Рапида» поражением. Демонстрируя смелую игру, австрийцы уступили «Арсеналу» (1:2). Проиграли зелено-белые и в гостевом поединке с «Мольде» (0:1).

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    • В третьем туре Лиги Европы подопечные Дитмара Кюбауэра завоевали 3 очка в результативной битве с «Дандолком» (4:3). А во втором поединке венский клуб победил с более крупным счетом — 3:1.

    В австрийской Бундеслиге «Рапид» опустился на третью строчку в таблице. За 9 туров команда заработала 18 очков и отстала от «Зальцбурга» на 4 пункта. В недавнем матче чемпионата коллектив Кюбауэра расписал мировую с «Аустрией» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.47, ничья оценивается в 5.10, а победа «Рапида» — в 6.60.

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    Лондонской команде уже ничего не помешает выйти в плей-офф. Для того чтобы попасть в следующий раунд с первого места, ей необходимо набрать хотя бы 1 балл в оставшихся играх.

    А клуб из Вены активно бьется с «Мольде» за вторую строчку. Сейчас соперников по таблице разделяет лишь результат их очного матча.

    На «Эмирейтс» гостей ждет сложное испытание, но за счет большой мотивации австрийцы могут разобраться с проблемным «Арсеналом». Наши прогноз и ставка — победа «Рапида» с форой +1.5 за 1.74. 0

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    «Арсенал» — «Рапид». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Рапид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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