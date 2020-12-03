«Арсенал» — «Рапид». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» будет принимать «Рапид». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Рапид».

«Арсенал»

За 4 тура группового раунда лондонская команда добыла максимум очков — 12. В квартете B она является лидером и опережает ближайших преследователей на 6 пунктов.

В дебютной встрече с «Рапидом», которая прошла в Вене, «Арсенал» пропустил первым. Однако по ходу второго тайма «пушкари» совершили камбэк и в итоге выиграли со счетом 2:1.

В следующем туре команда Микеля Артеты разгромила «Дандолк» (3:0). Дважды его подопечные крупно обыграли и «Мольде» в стыковых поединках (4:1; 3:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

А вот в чемпионате Англии «Арсенал» опустился на 14 место в таблице. За 10 туров «канониры» заработали всего 13 очков. В недавнем матче в рамках АПЛ лондонцы уступили «Вулверхэмптону» (1:2).

«Рапид»

Австрийская команда из Вены в четырех поединках группового раунда смогла набрать 6 очков. В таблице она сейчас находится на третьем месте и отстает от «Мольде» по дополнительным показателям.

Первый тур завершился для «Рапида» поражением. Демонстрируя смелую игру, австрийцы уступили «Арсеналу» (1:2). Проиграли зелено-белые и в гостевом поединке с «Мольде» (0:1).

В третьем туре Лиги Европы подопечные Дитмара Кюбауэра завоевали 3 очка в результативной битве с «Дандолком» (4:3). А во втором поединке венский клуб победил с более крупным счетом — 3:1.

В австрийской Бундеслиге «Рапид» опустился на третью строчку в таблице. За 9 туров команда заработала 18 очков и отстала от «Зальцбурга» на 4 пункта. В недавнем матче чемпионата коллектив Кюбауэра расписал мировую с «Аустрией» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.47, ничья оценивается в 5.10, а победа «Рапида» — в 6.60.

Лондонской команде уже ничего не помешает выйти в плей-офф. Для того чтобы попасть в следующий раунд с первого места, ей необходимо набрать хотя бы 1 балл в оставшихся играх.

А клуб из Вены активно бьется с «Мольде» за вторую строчку. Сейчас соперников по таблице разделяет лишь результат их очного матча.

На «Эмирейтс» гостей ждет сложное испытание, но за счет большой мотивации австрийцы могут разобраться с проблемным «Арсеналом». Наши прогноз и ставка — победа «Рапида» с форой +1.5 за 1.74. 0