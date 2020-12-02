«Леганес» — «Райо Вальекано». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании 2 декабря 2020 года

«Леганес»
«Леганес», покинувший по итогам прошлого сезона Примеру, в Сегунде на данный момент с 28 набранными очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре пункта.
В прошлом туре «огурцы» проиграли на выезде «Понферрадине» (2:3). Этой неудачей они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой четыре раза праздновали победу при одной мировой.
Стоит отметить, что в этот благоприятный период они четыре раза сохраняли свои ворота на замке, и всего в этом отрезке был пропущен только один мяч, а забить удалось пять голов.
В родных стенах «Леганес» в этом розыгрыше Сегунды выступает сильно, выиграв семь встреч при одном поражении, разница забитых и пропущенных — 11:3.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» после 15 проведенных матчей находится на шестой строке в турнирной таблице Сегунды, имея в своей копилке 24 зачетных пункта.
«Пчелы» удачно провели отрезок последних четырех встреч первенства, выиграв дважды при двух мировых исходах. Так ничьи были дома с «Картахеной» (0:0) и в Хихоне со «Спортингом» (1:1).
Виктории пришлись на домашнюю игру с «Кастельоном» и выездную с «Сарагосой» (по 2:1). Отметим, что мадридский коллектив в чемпионате проиграл уже пять матчей.
Восемь гостевых поединков текущего розыгрыша Сегунды принесли «великанам» только две виктории, дважды они расписали мировые и четыре раза были повержены, разница мячей — 5:9.
Этим летом коллективы провели товарняк, в котором победу праздновал «Райо Ваоьекано» (1:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.48.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.00.
Зачастую очные матчи этих клубов проходят довольно-таки результативно. Ожидаем, что и в данной игре будет забито пару мячей. Наша ставка на эту встречу — ТБ 2,0. 0