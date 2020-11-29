«Спартак» — «Ротор». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 ноября 2020 года

В воскресенье, 29 ноября, «Спартак» на своем поле примет «Ротор» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Ротор».

«Спартак»

После октябрьской международной паузы красно-белые в РПЛ обыграли на выезде «Химки» (3:2), а затем смешанным составом уступили «Енисею» (0:1) в Кубке, но вышли в 1/8 финала.

В конце октября «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, а затем дома проиграл «Ростову» (0:1), играя в большинстве.

Перед ноябрьской паузой на матчи сборных красно-белые на выезде не справились с «Уралом» (2:2), а в последнем матче ушли от домашнего поражения в матче с «Динамо» (1:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 29 очками после 15 туров «Спартак» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, на 3 очка отставая от лидирующих «Зенита» и ЦСКА.

Разница мячей 25-16, по 6 голов забили Понсе и Ларссон, еще 5 — Александр Соболев, который не сыграет из-за травмы. Айртон — дисквалифицирован.

«Ротор»

Волгоградцы в конце сентября дома проиграли «Рубину» (1:3). Это было четвертое поражения подряд — предыдущие три были техническими 0:3, из-за вспышки коронавируса в команде.

Октябрь «Ротор» начал с безголевой выездной ничьей с «Уфой», но после международной паузы снова начал проигрывать, уступив дома «Тамбову» (0:2).

Затем волгоградцы крупно проиграли в Кубке «Крыльям Советов» (0:3), зато одержали первую победу в сезоне, взяв верх над «Локомотивом» (2:1) в гостях.

Развить успех не удалось — в домашнем матче с ЦСКА «Ротор» проиграл со счетом 0:1, после чего на выезде поделил очки с тульским «Арсеналом» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче «Ротор» разошелся миром с «Уралом» (0:0) и с 8 очками занимает 15 место. Разница мячей 7-23. Дисквалифицированы Олег Кожемякин и Илья Жигулев.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 5.00, а на победу «Ротора»— 8.40.

В первом круге «Спартак» победил 1:0. Летом 2018 команды провели контрольный матч — красно-белые победили 2:0.



«Ротор» явный аутсайдер, но игра «Спартака» нестабильна. Тем не менее, прогнозируем, что красно-белые не проиграют дома.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.79 и «обе забьют — нет» за 1,68. 0