ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Динамо»Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку Сергей СемакКадровый кризис и неуверенный футбол. «Зенит» снова остается без победы Аднан ЯнузайПримера. «Атлетико» одолел «Валенсию», «Реал» примет «Алавес», «Барселона» сыграет с «Осасуной»
  • 20:58
    • «Ростов» не оставил шансов «Динамо», нули у «Ахмата» и «Локомотива»
  • 19:24
    • «Бавария» одержала волевую победу в Штутгарте
  • 00:49
    • «Верона» на выезде обыграла «Аталанту»
  • 22:30
    • «Боруссия» М разгромила «Шальке»
  • 22:04
    • «Ювентус» без Роналду не справился с «Беневенто»
  • 20:20
    • Автогол принес «Атлетико» победу над «Валенсией»
  • 20:01
    • Хет-трик Мареза помог «Манчестер Сити» разгромить «Бернли»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Спартак» свою безвыигрышную серию?

    «Спартак» — «Ротор». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ротор Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ротор»
    «Спартак»
    В воскресенье, 29 ноября, «Спартак» на своем поле примет «Ротор» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Ротор».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Ноября 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    После октябрьской международной паузы красно-белые в РПЛ обыграли на выезде «Химки» (3:2), а затем смешанным составом уступили «Енисею» (0:1) в Кубке, но вышли в 1/8 финала.

    В конце октября «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, а затем дома проиграл «Ростову» (0:1), играя в большинстве.

    Перед ноябрьской паузой на матчи сборных красно-белые на выезде не справились с «Уралом» (2:2), а в последнем матче ушли от домашнего поражения в матче с «Динамо» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 29 очками после 15 туров «Спартак» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, на 3 очка отставая от лидирующих «Зенита» и ЦСКА.

    Разница мячей 25-16, по 6 голов забили Понсе и Ларссон, еще 5 — Александр Соболев, который не сыграет из-за травмы. Айртон — дисквалифицирован.

    «Ротор»

    Волгоградцы в конце сентября дома проиграли «Рубину» (1:3). Это было четвертое поражения подряд — предыдущие три были техническими 0:3, из-за вспышки коронавируса в команде.

    Октябрь «Ротор» начал с безголевой выездной ничьей с «Уфой», но после международной паузы снова начал проигрывать, уступив дома «Тамбову» (0:2).

  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
  • Вернется ли бразильский бомбардир в «Зенит», куда отправится форвард «Барселоны», кто победит в споре за нападающего «Бенфики» и другие трансферные новости последних дней
  • 23/11/2020

    • Затем волгоградцы крупно проиграли в Кубке «Крыльям Советов» (0:3), зато одержали первую победу в сезоне, взяв верх над «Локомотивом» (2:1) в гостях.

    Развить успех не удалось — в домашнем матче с ЦСКА «Ротор» проиграл со счетом 0:1, после чего на выезде поделил очки с тульским «Арсеналом» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче «Ротор» разошелся миром с «Уралом» (0:0) и с 8 очками занимает 15 место. Разница мячей 7-23. Дисквалифицированы Олег Кожемякин и Илья Жигулев.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 5.00, а на победу «Ротора»— 8.40.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В первом круге «Спартак» победил 1:0. Летом 2018 команды провели контрольный матч — красно-белые победили 2:0.

    «Ротор» явный аутсайдер, но игра «Спартака» нестабильна. Тем не менее, прогнозируем, что красно-белые не проиграют дома.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.79 и «обе забьют — нет» за 1,68. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Майк Тайсон — Рой Джонс
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уфа — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Алания — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лорьян — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Халк
  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
    • 21:10 23/11/2020     Реми Кабелла
  • Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье»
    • 00:17 25/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Спартак» — «Ротор». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры