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    Выиграет ли «Атлетико» на «Месталье»?

    «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 ноября 2020 года

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    В субботу, 28 ноября, «Валенсия» на своем поле примет «Атлетико» в рамках 11-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Месталья», начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 28 Ноября 2020 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 18:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Валенсия»

    «Валенсия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 12 очков.

    «Летучие мыши» одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в десяти сыгранных турах.

    В ноябре подопечные Хави Грасии поделили очки с «Хетафе» (2:2) и «Алавесом» (2:2), а также разгромили «Реал» (4:1).

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    После травм у «Валенсии» восстанавливаются Хосе-Луис Гайя, Муктар Диакаби и Яспер Силлессен. Коронавирусом заболел россиянин Денис Черышев.

    «Атлетико»

    «Атлетико» идет на второй позиции в турнирной таблице испанской Примеры с 20 набранными очками.

    В восьми сыгранных турах «матрасники» одержали шесть побед и дважды сыграли вничью.

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    • В ноябрьских матчах команда Диего Симеоне одержала победы над «Кадисом» (4:0) и «Барселоной» (1:0).

    В своем последнем поединке Лиги чемпионов мадридцы разошлись миром с московским «Локомотивом» (0:0).

    Среди травмированных у «Атлетико» значатся Шиме Врсалько, Мануэль Санчес и Эктор Эррера. На карантине находятся Диего Коста, Луис Суарес и Лукас Торрейра.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Атлетико» — 1.74, победа «Валенсии» — 5.00, ничья — 3.80.

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    Нет никаких сомнений в том, что «матрасники» едут на «Месталью» за тремя очками, ведь их победная серия в Примере насчитывает сразу пять матчей и они до сих пор не проиграли ни одной встречи.

    Если говорить о «летучих мышах», то в пяти последних матчах они одержали всего одну победу. Да, успех в игре с «Реалом» улучшил их боевой дух, но переиграть «Атлетико» все равно будет сложно.

    У «матрасников» более плотный календарь и имеются кадровые проблемы, однако подопечные Симеоне славятся отличной физической подготовкой, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Атлетико" больше 1,5» за 1.97. Полагаем, что «Валенсия» сумеет отличиться, поэтому «матрасникам» придется отвечать хотя бы двумя голами. 0

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    «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Валенсия» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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