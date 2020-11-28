«Боруссия» Д — «Кельн». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Бундеслиги 28 ноября 2020 года

В девятом туре чемпионата Германии «Боруссия» Д будет принимать «Кельн». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 28 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Кельн».

«Боруссия» Д

Дортмундская команда в восьми турах чемпионата заработала 18 очков. В таблице Бундеслиги она находится на втором месте, отставая от «Баварии» всего на 1 балл.

После поражения от «Лацио» в первом туре Лиги чемпионов (1:3) «Боруссия» Д выдала неплохую серию из четырех побед во всех соревнованиях. Началась она с разгрома «Шальке» в дерби (3:0).

Во втором туре Лиги чемпионов «шмели» прихлопнули «Зенит» (2:0), после чего в Бундеслиге подопечные Люсьена Фавра обыграли «Арминию» (3:0). А в следующем еврокубковом матче дортмундцы раскатали «Брюгге» (3:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

Победная серия черно-желтых была прервана «Баварией» 7 ноября (2:3). А после паузы на Лигу наций «Боруссия» Д разгромила «Герту» (5:2) и «Брюгге» (3:0).

«Кельн»

За 8 матчей чемпионата команда из одноименного города заработала всего 3 очка, из-за чего в турнирной таблице она находится в красной зоне на 17-м месте.

На старте сезона «Кельн» разгромил «Альтглинике» в Кубке Германии (6:0), после чего «козлы» потерпели три поражения кряду. Эта неприятная серия началась с домашней потери очков в игре с «Хоффенхаймом» (2:3).

В двух следующих турах подопечные Маркуса Гисдоля уступили «Арминии» (0:1) и «Боруссии» М (1:3). Затем красно-белые сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).

В 6-м туре «Кельн» дома потерпел поражение от «Баварии» (1:2), после чего команда Маркуса Гисдоля расписала мировую с «Вердером» (1:1). В последнем матче «козлы» влетели «Униону» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Боруссии» Д в игре 9-го тура Бундеслиги оценивается в 1.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.95, а на победу «Кельна» — 12.5.

В текущем сезоне чемпионата «Кельн» еще ни разу не побеждал. Поэтому в каждом матче красно-белые играют с дополнительной мотивацией.

Однако «Боруссия» Д не будет первой командой, которую «Кельн» обыграет. Несмотря на свои неудачи, «козлы» не пропускают от соперников пачками. Только в двух встречах оппоненты побеждали с форой в 2+ гола.

Дортмундцы после Лиги чемпионов также не будут наставить на крупной победе. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.78. 0