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    Порадует ли голами вторая игра ПСЖ с «РБ Лейпцигом»?

    ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.89) на тоталы в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «РБ Лейпциг»
    Неймар
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «Парк де Пренс» 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 24 Ноября 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
    •

    ПСЖ

    Французская команда находится на третьем месте в турнирной таблице группы H. В трех встречах она набрала всего 3 очка. А разрыв между первыми двумя клубами составляет 3 балла.

    На старте Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» встретился с «Манчестер Юнайтед». В родных стенах подопечные Томаса Тухеля проиграли (1:2). Позже в чемпионате парижане разгромили «Дижон» (4:0).

    Во втором матче ЛЧ красно-синие прихлопнули «Истанбул Башакшехир» (2:0), после чего в домашнем первенстве команда из столицы Франции легко разобралась с «Нантом» (3:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Второе поражение в еврокубках ПСЖ потерпел в матче с «РБ Лейпцигом» (1:2). В Лиге 1 команда Тухеля раскатала «Ренн» (3:0) и влетела «Монако» (2:3). В таблице чемпионата парижане идут первыми с 24 баллами, добытыми в 11 встречах.

    «РБ Лейпциг»

    Немецкий клуб из Лейпцига в трех еврокубковых матчах заработал 6 баллов. В турнирной таблице квартета H он идет вторым, отставая от «МЮ» только по итоговому результату очной встречи.

    В первом туре Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сразился дома с «Истанбул Башакшехир». В этом матче «быки» спокойно разобрались с гостями (2:0). Затем «Ред Булл» переиграл «Герту» в Бундеслиге (2:1).

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    • А во втором туре ЛЧ подопечные Юлиана Нагельсманна крупно влетели «МЮ» (0:5). После встречи на «Олд Траффорд» его команда уступила «Боруссии» М в чемпионате (0:1). В еврокубках «быки» успели победить ПСЖ (2:1).

    В двух недавних играх в Бундеслиге «РБ Лейпциг» прихлопнул «Фрайбург» (3:0) и расписал мировую с «Айнтрахтом» (1:1). В таблице немецкого первенства команда находится на четвертом месте, отставая от «Баварии» на 2 балла.

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ и игре четвертого тура Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 4.58, а на победу «РБ Лейпцига» — 5.40.

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    В предстоящем матче парижанам нужна только победа, иначе их турнирное положение окажется катастрофическим. «Лейпциг» же устроит и гостевая ничья.

    Команда Нагельсманна способна выдержать натиск ПСЖ, о чем свидетельствовал их матч на «Ред Булл Арене». В грядущем поединке сверхвысокой результативности не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.89. 0

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    ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.89) на тоталы в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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