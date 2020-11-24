ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.89) на тоталы в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «Парк де Пренс» 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «РБ Лейпциг».

ПСЖ

Французская команда находится на третьем месте в турнирной таблице группы H. В трех встречах она набрала всего 3 очка. А разрыв между первыми двумя клубами составляет 3 балла.

На старте Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» встретился с «Манчестер Юнайтед». В родных стенах подопечные Томаса Тухеля проиграли (1:2). Позже в чемпионате парижане разгромили «Дижон» (4:0).

Во втором матче ЛЧ красно-синие прихлопнули «Истанбул Башакшехир» (2:0), после чего в домашнем первенстве команда из столицы Франции легко разобралась с «Нантом» (3:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Второе поражение в еврокубках ПСЖ потерпел в матче с «РБ Лейпцигом» (1:2). В Лиге 1 команда Тухеля раскатала «Ренн» (3:0) и влетела «Монако» (2:3). В таблице чемпионата парижане идут первыми с 24 баллами, добытыми в 11 встречах.

«РБ Лейпциг»

Немецкий клуб из Лейпцига в трех еврокубковых матчах заработал 6 баллов. В турнирной таблице квартета H он идет вторым, отставая от «МЮ» только по итоговому результату очной встречи.

В первом туре Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сразился дома с «Истанбул Башакшехир». В этом матче «быки» спокойно разобрались с гостями (2:0). Затем «Ред Булл» переиграл «Герту» в Бундеслиге (2:1).

А во втором туре ЛЧ подопечные Юлиана Нагельсманна крупно влетели «МЮ» (0:5). После встречи на «Олд Траффорд» его команда уступила «Боруссии» М в чемпионате (0:1). В еврокубках «быки» успели победить ПСЖ (2:1).

В двух недавних играх в Бундеслиге «РБ Лейпциг» прихлопнул «Фрайбург» (3:0) и расписал мировую с «Айнтрахтом» (1:1). В таблице немецкого первенства команда находится на четвертом месте, отставая от «Баварии» на 2 балла.

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ и игре четвертого тура Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 4.58, а на победу «РБ Лейпцига» — 5.40.

В предстоящем матче парижанам нужна только победа, иначе их турнирное положение окажется катастрофическим. «Лейпциг» же устроит и гостевая ничья.

Команда Нагельсманна способна выдержать натиск ПСЖ, о чем свидетельствовал их матч на «Ред Булл Арене». В грядущем поединке сверхвысокой результативности не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.89. 0