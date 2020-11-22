ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ЗобнинХарактер Зобнина спас Тедеско и «Спартак» от поражения. Роман стал игроком матча Футболисты «Локомотива»Удаление не стало проблемой. «Локо» дожал «Арсенал» благодаря пенальти Фрагмент матчаСпорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
  • 08:22
    • Медведев победил Надаля и впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира ATP
  • 01:05
    • «Атлетико» минимально обыграл «Барселону»
  • 22:26
    • «Тоттенхэм» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
  • 00:53
    • Бруну Фернандеш принес «Ман Юнайтед» победу над «Вест Бромом»
  • 00:47
    • Роналду оформил дубль и добыл «Ювентусу» три очка
  • 00:30
    • Покер Холанна позволил «Боруссии» выиграть у «Герты»
  • 22:42
    • «Лейпциг» и «Айнтрахт» сыграли вничью
    Все новости спорта

    Встреча на «Элланд Роуд» окажется голевой?

    «Лидс» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче АПЛ 22 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Лидс Прогнозы на Арсенал Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Арсенал»
    Дани Себальос
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Лидс» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Лидс» — «Арсенал».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Лидс»

    Команда, вышедшая из Чемпионшипа, в турнирной таблице АПЛ сейчас занимает 15 место с разницей голов — 14:17. В восьми играх Премьер-лиги она заработала 10 баллов.

    Первая потеря очков случилась в стартовом матче АПЛ. На «Энфилде» «Лидс» дал бой действующим чемпионам, однако в итоге все равно потерпел поражение (3:4).

    Следующий поединок «павлины» провели в Кубке лиги. В нем подопечные Марсело Бьелсы уступили «Халлу» по пенальти (1:1, 8:9). А затем в АПЛ его команда победила «Фулхэм» (4:3), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и отобрала очки у «Ман Сити» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    После неплохого отрезка в чемпионате «Лидс» дома проиграл «Фулхэму» (0:1). Далее была победа над «Астон Виллой» (3:0), а в ноябрьских встречах «павлины» крупно уступили «Лестеру» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4).

    «Арсенал»

    В своих восьми играх чемпионата Англии лондонский клуб завоевал 12 очков. В таблице АПЛ команда находится на 11-месте с разницей забитых и пропущенных — 9:10.

    В текущем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» успел проиграть 4 встречи. Одно из поражений было зафиксировано в третьем туре в матче с «Ливерпулем» (1:3). А уже в следующем поединке «канониры» прошли команду Клоппа в Кубке лиги по пенальти (0:0, 5:4).

  • Вот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016
  • Смогут ли «Лисы» снова выиграть АПЛ?
  • 18/11/2020

    • В других пяти матчах чемпионата подопечные Микеля Артеты победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1), проиграли «Ман Сити» (0:1) и «Лестеру» (0:1), одолели «МЮ» (1:0) и крупно влетели «Астон Вилле» (0:3).

    В еврокубках «Арсенал» пока неплох. В трех матчах Лиги Европы «пушкари» завоевали 9 баллов. В этих поединках лондонцы переиграли «Рапид» (2:1), «Дандолк» (3:0) и «Мольде» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лидса» в игре 9-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 3.66, а на победу «Арсенала» — 2.26.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Несмотря на потери и крупные поражения в последних матчах, команда Бьелсы старается играть в скоростной футбол и действует смело даже против топов.

    В домашней встрече «Лидс» заставит лондонцев, любящих часто играть прагматично, побегать. Рубка на «Элланд Роуд» обещает быть результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ротор — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рома — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фрайбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Анже — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Трофей Лиги наций
  • Лига наций: что дальше?
    • 02:07 19/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Лидс» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче АПЛ 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Лидс» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры