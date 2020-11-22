«Лидс» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче АПЛ 22 ноября 2020 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Лидс» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Лидс» — «Арсенал».

«Лидс»

Команда, вышедшая из Чемпионшипа, в турнирной таблице АПЛ сейчас занимает 15 место с разницей голов — 14:17. В восьми играх Премьер-лиги она заработала 10 баллов.

Первая потеря очков случилась в стартовом матче АПЛ. На «Энфилде» «Лидс» дал бой действующим чемпионам, однако в итоге все равно потерпел поражение (3:4).

Следующий поединок «павлины» провели в Кубке лиги. В нем подопечные Марсело Бьелсы уступили «Халлу» по пенальти (1:1, 8:9). А затем в АПЛ его команда победила «Фулхэм» (4:3), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и отобрала очки у «Ман Сити» (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

После неплохого отрезка в чемпионате «Лидс» дома проиграл «Фулхэму» (0:1). Далее была победа над «Астон Виллой» (3:0), а в ноябрьских встречах «павлины» крупно уступили «Лестеру» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4).

«Арсенал»

В своих восьми играх чемпионата Англии лондонский клуб завоевал 12 очков. В таблице АПЛ команда находится на 11-месте с разницей забитых и пропущенных — 9:10.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» успел проиграть 4 встречи. Одно из поражений было зафиксировано в третьем туре в матче с «Ливерпулем» (1:3). А уже в следующем поединке «канониры» прошли команду Клоппа в Кубке лиги по пенальти (0:0, 5:4).

В других пяти матчах чемпионата подопечные Микеля Артеты победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1), проиграли «Ман Сити» (0:1) и «Лестеру» (0:1), одолели «МЮ» (1:0) и крупно влетели «Астон Вилле» (0:3).

В еврокубках «Арсенал» пока неплох. В трех матчах Лиги Европы «пушкари» завоевали 9 баллов. В этих поединках лондонцы переиграли «Рапид» (2:1), «Дандолк» (3:0) и «Мольде» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в игре 9-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 3.66, а на победу «Арсенала» — 2.26.

Несмотря на потери и крупные поражения в последних матчах, команда Бьелсы старается играть в скоростной футбол и действует смело даже против топов.

В домашней встрече «Лидс» заставит лондонцев, любящих часто играть прагматично, побегать. Рубка на «Элланд Роуд» обещает быть результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68. 0