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    Сколько голов будет в игре самой результативной команды АПЛ?

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.60) на тоталы в матче АПЛ 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
    Гарет Бэйл
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 21 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Ноября 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.80
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    «Тоттенхэм»

    В восьми турах чемпионата Англии лондонская команда заработала 17 очков и забила больше других — 19 мячей. В таблице АПЛ она находится на втором месте и отстает от лидеров на 1 балл.

    Последний раз «Тоттенхэм» терял очки в чемпионате в пятом туре. Тогда «шпоры» позволили отыграться «Вест Хэму» с 3:0 в самом конце матча. Итоговый счет — 3:3.

    В трех следующих встречах чемпионата команда Жозе Моуринью только побеждала. В этих матчах лилейно-белые переиграли «Бернли» (1:0), «Брайтон» (2:1) и «Вест Бромвич» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В Лиге Европы «Тоттенхэм» после трех туров лидирует по лучшей разнице голов. В еврокубковых матчах «шпоры» раскатали ЛАСК (3:0), потерпели поражение от «Антверпена» (0:1) и победили «Лудогорец» (3:1).

    «Манчестер Сити»

    Манчестерский клуб на старте сезона уже успел растранжирить 9 баллов. В семи турах он набрал всего 12 очков, из-за чего сейчас находится на десятом месте в таблице.

    В АПЛ первая потеря состоялась в третьем туре, когда «Манчестер Сити» дома был разбит «Лестером» (2:5). После разгрома на «Этихад» «горожане» прошли «Бернли» в Кубке лиги (3:0).

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    • Затем в чемпионате команда Пепа Гвардиолы расписала мировую с «Лидсом» (1:1) и переиграла «Арсенал» (1:0). А после победы над «Порту» в ЛЧ (3:1) манчестерский клуб потерял очки во встрече с «Вест Хэмом» (1:1).

    В двух следующих матчах Премьер-лиги «горожане» обыграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и скатали ничейку с «Ливерпулем» (1:1). Между этими поединками «Ман Сити» победил «Марсель» (3:0) и «Олимпиакос» (3:0) в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 4.24, на ничью они дают коэффициент 4.14, а на победу «Манчестер Сити» — 1.82.

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    В отличие от Лиги чемпионов, в АПЛ «Сити» выступает не лучшим образом. Команда Хосепа непривычно много растрачивает очков и мало забивает — 10 мячей в 7 играх.

    Теперь ей предстоит сыграть в гостях с самой результативной командой АПЛ. Сейчас коллектив Моуринью идет уверенно и намерен бороться за чемпионство. В Лондоне за 3 очка будут биться оба клуба, что положительно отразится на зрелищности игры. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.60. 0

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.60) на тоталы в матче АПЛ 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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