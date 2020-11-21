«Ньюкасл» — «Челси». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 21 ноября 2020 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 21 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Челси».

«Ньюкасл»

Представители города Ньюкасл-апон-Тайн находятся на 13 месте в таблице АПЛ с 11 очками на счету. От еврокубковой зоны команду отделяет дистанция в 4 балла.

В конце сентября «Ньюкасл» сумел обеспечить себе путевку в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв в гостях «Ньюпорт» по пенальти (1:1, 5:4). С того момента в АПЛ прошло 5 туров. И только в двух встречах «горожане» победили.

В начале октября «Ньюкасл» у себя дома принимал «Бернли». На «Сент-Джеймс Парк» хозяева легко справились с соперниками (3:1). А в пятом туре Премьер-лиги команда Стива Брюса была разгромлена «МЮ» (1:4).

Все прогнозы на футбол

В последнем матче минувшего месяца «Ньюкасл» спас ничью в игре с «Вулверхэмптоном» (1:1), а в ноябре «сороки» одержали верх над «Эвертоном» (2:1) и уступили «Саутгемптону» (0:2).

«Челси»

В восьми турах лондонский клуб сумел набрать 15 очков. На данный момент он находится на пятом месте в таблице с разницей голов — 20:10. От первой строчки команду отделяют 3 балла.

Последнее поражение в сезоне «Челси» потерпел 29 сентября в Кубке лиги. Тогда в 1/8 финала «аристократы» проиграли «Тоттенхэму» в серии пенальти (1:1, 5:4). С того времени синие больше не уступают никому.

В отрезке без поражений подопечные Фрэнка Лэмпарда в чемпионате разгромили «Кристал Пэлас» (4:0), сыграли вничью с «Саутгемптоном» (3:3) и «МЮ» (0:0), а также крупно победили «Бернли» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

В Лиге чемпионов «Челси» тоже хорош. В трех матчах лондонцы ни разу не пропустили и заняли первое место. В еврокубковых встречах синие разошлись миром с «Севильей» (0:0), обыграли «Краснодар» (4:0) и «Ренн» (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Ньюкасла» в игре девятого тура АПЛ оценивается в 6.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Челси» — 1.51.

В составе «Ньюкасла» травмированы сразу 6 футболистов основы. В домашней игре с лондонцами «сорокам» будет сложно тягаться на равных.

Очевидно, что команда Стива Брюса попытается затащить ничью. Но коллектив Фрэнки Лэмпарда забивает в текущем сезоне много и сможет пару раз отличиться на «Сент-Джеймс Парк». Наши прогноз и ставка — победа «Челси» с форой -1 за 1.79. 0