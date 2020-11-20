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    Как будет проходить встреча клубов из нижней части таблицы?

    «Осасуна» — «Уэска». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Ла Лиги 20 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Уэска»
    Хуан Крус
    В десятом туре чемпионата Испании «Осасуна» будет принимать «Уэску». Игра пройдет на стадионе «Эль Садар» 20 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Осасуна» — «Уэска».
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    Футбол. Испания. Примера 20 Ноября 2020 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 23:00 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.40
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.20
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    «Осасуна»

    Футбольная команда из Памплоны после восьми туров Примеры находится на 13 месте в таблице. В своих матчах она смогла набрать 10 очков. От еврокубков и зоны вылета этот клуб отделяют по 4 балла с обеих сторон.

    Половину всех поединков нового сезона «Осасуна» проиграла. Однако начала свои выступления в Примере эта команда с выездной победы. На «Рамон де Карранса» гости взяли верх над «Кадисом» (2:0).

    А в двух следующих матчах подопечные Ягобы Аррасате потерпели поражения от «Хетафе» (0:1) и «Леванте» (1:3). Затем красные расписали мировую с «Эйбаром» (0:0).

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    Очередные три очка прилетели в копилку «Осасуны» 24 октября. В тот день клуб из Памплоны победил «Атлетик» (1:0). А незадолго до паузы на матчи сборных команда Аррасате уступила «Атлетико» (1:3) и «Севилье» (0:1).

    «Уэска»

    Команда из одноименного города успела сыграть в девяти матчах Примеры. В этих встречах она заработала всего 6 очков, из-за чего сейчас идет последней в турнирной таблице.

    Ни в одном из девяти матчей сезона «Уэска» не побеждала. В шести поединках были ничьи. Первый балл сине-гранатовые заработали в стартовом туре Ла Лиги. На стадионе «Керамика» гости разошлись миром с «Вильярреалом» (1:1).

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    • Во второй встрече чемпионата команда Мичела потерпела поражение от «Кадиса» (0:2). А в следующих четырех матчах Примеры «Оскенцы» сыграли вничью с «Валенсией» (1:1), «Атлетико» (0:0), «Эльче» (0:0) и «Вальядолидом» (2:2).

    В конце прошлого месяца «Уэска» дважды проиграла с крупным счетом. Сине-гранатовые были разгромлены «Реалом Сосьедад» (1:4) и «Реалом» (1:4). А 7 ноября подопечные Мичела расписали мировую с «Эйбаром» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Осасуны» в игре десятого тура Примеры букмекеры дают коэффициент 2.40, ничья оценивается в 3.26, а победа «Уэски» — в 3.28.

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    В текущем сезоне Ла Лиги у этих команд плохо складываются дела с игрой впереди. «Осасуна» за все время забила 7 мячей, ровно как и «Уэска». В очных играх во времена выступлений в Сегунде эти клубы не баловали результативностью, радуя голами в среднем 1-2 раза за матч.

    В грядущем поединке «Осасуне» не помогут сразу 6 футболистов. У себя дома коллектив Аррасате будет играть осторожно, да и гости не полетят вперед. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах: нет с коэффициентом 1.70. 0

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    «Осасуна» — «Уэска». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Ла Лиги 20 ноября 2020 года. Прогноз на «Осасуна» — «Уэска». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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