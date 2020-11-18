ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Кризис обороны. Как «Ливерпулю» добиться успеха без Ван Дейка и Гомеса? Станет ли Антон Заболотный новым героем сборной России?Главные интриги Лиги наций перед заключительным туром Серхио РамосТрансферный дайджест. 10-16 ноября
  • 20:38
    • Клубный чемпионат мира перенесен на февраль 2021 года
  • 22:54
    • Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией
  • 22:04
    • Вернер, Сане и Гнабри сыграют в атаке сборной Германии
  • 21:57
    • Берг, Классон и Олссон в стартовом составе Швеции на матч с Францией
  • 21:51
    • Хорватия и Португалия назвали стартовые составы
  • 21:37
    • Матч «Марсель» — «Ницца» перенесен из-за коронавируса
  • 21:01
    • Глава WADA: Почему США навязывает остальному миру закон, который не распространяется на их спорт
    Все новости спорта

    Бельгийцы вновь одолеют датчан?

    Бельгия — Дания. Прогноз (к. 1.70) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Бельгии Прогнозы на сборную Дании Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Бельгия — Дания
    Ромелу Лукаку
    В среду, 18 ноября, в шестом туре Лиги наций дивизиона А группы 2 сборная Бельгии в Брюсселе примет национальную команду Дании. Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Бельгия — Дания.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 18 Ноября 2020 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 22:45 Дания Дания
  • Копенгаген
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
    •

    Бельгия

    За тур до окончания текущего розыгрыша Лиги наций сборная Бельгии с 12 набранными пунктами разместилась на первом месте в своем квартете, опережая вторую строчку на два очка.

    «Красные дьяволы» в данном турнире только один матч провели неудачно, проиграв в третьем туре на выезде Англии со счетом 1:2. В четырех других встречах они победили.

    Так бельгийцы дважды одолели сборную Исландии (5:1 дома и 2:1 в гостях), взяли реванш у англичан, выиграв в родных стенах 2:0, а также одолели на выезде предстоящего противника — 2:0.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Также осенью Бельгия провела два товарищеских матча. В первом из них она расписала мировую с Кот-д'Ивуаром (1:1), а во втором оказались сильней Швейцарии (2:1).

    Дания

    Национальная команда Дании с 10 заработанными пунктами идет на второй позиции в своем квартете, уступая лидирующим бельгийцам два очка.

    Стартовала «алая гвардия» в этом турнире с домашнего фиаско от предстоящего противника (0:2), после чего она выиграла три игры и раз сыграла вничью.

  • Трансферный дайджест. 10-16 ноября
  • Удержит ли «Реал» своего капитана, куда переберется защитник «Челси», усилит ли «Ливерпуль» оборону и другие трансферные новости последних дней
  • 16/11/2020

    • Одолеть удалось дважды исландцев (2:1 дома и 3:0 на выезде) и англичан в гостях (1:0), а мировая была с теми же англичанами, но в родных стенах — 0:0.

    В октябре-ноябре датчане также провели два товарищеских матча, в которых смогли на своей территории «всухую» переиграть Фарерские острова (4:0) и Швецию (2:0).

    В новом тысячелетии эти команды встречались только дважды. Еще в 2000 году они расписали мировую (2:2) в спарринге, а в этом году бельгийцы на выезде одолели датчан — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.70.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На викторию Дании дают — 5.20, ничья оценена — в 3.80.

    Прогнозируем, что Бельгия и во второй раз в этом турнире одолеет Данию. Ставим в этой игре на викторию хозяев. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Эквадор — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Перу — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Зверев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Албания — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Казахстан — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Йокерит — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.34
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020     Фрагмент матча
  • Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила
    • 00:24 13/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Бельгия — Дания. Прогноз (к. 1.70) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года. Прогноз на Бельгия — Дания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры