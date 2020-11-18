Бельгия — Дания. Прогноз (к. 1.70) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

Бельгия
За тур до окончания текущего розыгрыша Лиги наций сборная Бельгии с 12 набранными пунктами разместилась на первом месте в своем квартете, опережая вторую строчку на два очка.
«Красные дьяволы» в данном турнире только один матч провели неудачно, проиграв в третьем туре на выезде Англии со счетом 1:2. В четырех других встречах они победили.
Так бельгийцы дважды одолели сборную Исландии (5:1 дома и 2:1 в гостях), взяли реванш у англичан, выиграв в родных стенах 2:0, а также одолели на выезде предстоящего противника — 2:0.
Календарь и таблица Лиги наций
Также осенью Бельгия провела два товарищеских матча. В первом из них она расписала мировую с Кот-д'Ивуаром (1:1), а во втором оказались сильней Швейцарии (2:1).
Дания
Национальная команда Дании с 10 заработанными пунктами идет на второй позиции в своем квартете, уступая лидирующим бельгийцам два очка.
Стартовала «алая гвардия» в этом турнире с домашнего фиаско от предстоящего противника (0:2), после чего она выиграла три игры и раз сыграла вничью.
Одолеть удалось дважды исландцев (2:1 дома и 3:0 на выезде) и англичан в гостях (1:0), а мировая была с теми же англичанами, но в родных стенах — 0:0.
В октябре-ноябре датчане также провели два товарищеских матча, в которых смогли на своей территории «всухую» переиграть Фарерские острова (4:0) и Швецию (2:0).
В новом тысячелетии эти команды встречались только дважды. Еще в 2000 году они расписали мировую (2:2) в спарринге, а в этом году бельгийцы на выезде одолели датчан — 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Бельгии предлагают — 1.70.
На викторию Дании дают — 5.20, ничья оценена — в 3.80.
Прогнозируем, что Бельгия и во второй раз в этом турнире одолеет Данию. Ставим в этой игре на викторию хозяев. 0