«Томь» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года

В воскресенье, 15 ноября, в рамках 22-го тура первенства ФНЛ «Томь» на своем поле примет «Чертаново». Начало матча — в 11:00 по Москве. Прогноз на «Томь» — «Чертаново».

«Томь»

После завершения первого круга первенства ФНЛ «Томь» с 14 набранными баллами находится в зоне вылета, на 21 месте. От 16 безопасной строки она отстает аж на девять пунктов.

В минувшем туре клуб из Томска прервал свою 6-матчевую безвыигрышную серию, одолев в Красноярске «Енисей» со счетом 1:0. А перед этим он четыре раза проиграл и дважды сыграл вничью.

Мировые дружина Кержакова добыла в выездных встречах с «Велесом» (0:0) и «Чайкой» (1:1). Фиаско пришлись на домашние игры от «Балтики», «Оренбурга» (по 0:1) и «СКА-Хабаровск» (1:2), а также на выездной поединок против «Краснодара-2» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

В 12 домашних матчах текущего розыгрыша ФНЛ принесли «Томи» всего две виктории, два раза она играла вничью и потерпела восемь поражений, разница забитых и пропущенных — 9:16.

«Чертаново»

«Чертаново» также имеет на своем счету 14 зачетных пунктов, но из-за лучших дополнительных показателей находится строкой выше в турнирной таблице.

Клуб из Москвы проиграл в свои последние семь проведенных встреч с учетом всех турниров с общим счетом 5:19, где шесть из них пришлись на поединки первенства первой лиги.

Так в минувшем туре «чертята» уступили на выезде лидирующему «Нижнему Новгороду» со счетом 2:3, а игровым днем ранее они на своей территории оказались слабей «Енисея» — 1:2.

В десяти гостевых встречах текущего первенства «Чертаново» добыло два выигрыша, один матч закончило вничью и семь раз было повержено, разница мячей составляет 8:19.

В этом сезоне «Чертаново» и «Томь» провели уже две игры (в ФНЛ и Кубке). Обе встречи выиграли «чертята» — 2:0 и 4:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Томи» предлагают — 2.60.

На викторию «Чертаново» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.15.

Прогнозируем, что поединок аутсайдеров не принесет большого количества забитых мячей. Наша ставка на эту игру — ТМ 2,5. 0