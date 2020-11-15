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    «Алания» продолжит погоню за топ-4?

    «Алания» — «Чайка». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Чайка»
    Игрок «Алании»
    В воскресенье, 15 ноября, владикавказская «Алания» на своем стадионе «Спартак» в 22-м туре первенства первой российской лиги сыграет с «Чайкой». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Чайка».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Ноября 2020 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 15:00 Чайка Чайка
  • Песчанокопское
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.45
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  • 4.60
  • 2
  • 6.80
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    «Алания»

    Владикавказский клуб завершил первый круг первенства первой российской лиги на шестой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 38 очков, что на пять меньше, чем у четвертой позиции.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «Алания» поделила очки с «Велесом» в Москве, сыграв вничью 1:1. А перед этим коллектив вышел победителем из трех игр подряд.

    В этот выигрышный период «желто-красные» на своей территории разгромили 5:1 тольяттинский «Акрон» и 5:0 «Балтику», а также крупно одолели на выезде дубль «Краснодара» — 4:0.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах клуб из Владикавказа уступил лишь в одной из восьми проведенных встреч, раз сыграл вничью и шесть раз одержал виктории, разница мячей — 26:11.

    «Чайка»

    «Чайка» по итогам первого круга первенства ФНЛ с 31 зачетным пунктом разместилась на 11 строчке в турнирной таблице.

    Команда из Ростовской области не знает горечи поражений в рамках первенства на протяжении пяти матчей, трижды сыграв за этот период вничью при двух победных исходах.

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    • Так в минувшем туре она на своей территории одолела брянское «Динамо» со счетом 1:0, а перед этим расписала мировые с «Томью» (1:1) дома и «Иртышом» (2:2) в Омске.

    Вне родных стен «Чайка» выступает неплохо, потерпев всего лишь одно фиаско при четырех викториях и пяти мировых результатах, разница забитых и пропущенных — 13:9.

    В первом круге «Алания» уверенно на выезде одолела «Чайку» — 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.70, победа «Чайки» — 5.20, ничья — 3.30.

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    «Алания» еще вполне может побороться за попадание в топ-4, и не должна терять очки дома с середняком лиги.

    Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0

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    «Алания» — «Чайка». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 15 ноября 2020 года. Прогноз на «Алания» — «Чайка». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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