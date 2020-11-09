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    «Гамбург» будет близок к победе

    «Хольштайн» — «Гамбург». Прогноз (к.1.62) и ставки на матч Второй Бундеслиги 9 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Гамбург
    Прогноз и ставки на «Хольштайн» — «Гамбург»
    Аарон Хант
    В 7 туре Второй Бундеслиги «Хольштайн» Киль примет «Гамбург» на «Хольштейн-Стадион». Игра состоится 9 ноября в 22:30 по мск. Прогноз на «Хольштайн» — «Гамбург».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 09 Ноября 2020 года
    Хольштайн
  • Киль
    •  Хольштайн 22:30 Гамбург Гамбург
  • Гамбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
    •

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» в любом случае останется на 5 месте, поскольку все конкуренты уже провели свои матчи. Сейчас хозяева имеют 11 очков. Они не выигрывали в последних двух турах.

    «Аисты» сыграли вничью с «Эрцгебирге» в прошлом туре. Перед этим было поражение от «Гройтер Фюрта» со счетом 1:3. Это было первое фиаско коллектива в нынешнем сезоне.

    «Хольштайн» пропускал в последних двух домашних выступлениях. В целом за 6 туров команда пропустила только 5 мячей, что является лучшим результатом лиги на данный момент.

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    Из последних побед хозяев стоит выделим 2:0 с «Вюрцбургером» и 2:1 с «Фортуной».

    «Гамбург»

    «Гамбург» лидирует в турнирной таблице с 16 очками. «Оснабрюк» отстает на три пункта с учетом уже сыгранного матча в 7 туре. Таким образом, гости сохранят лидерство при любом исходе.

    «Горожане» больше всех забивают в этом сезоне. На их счету 15 голов в шести турах. При этом коллектив еще ни разу не уступил.

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    • В последних матчах чемпионата «Гамбург» разгромил «Эрцгебирге» 3:0 и обыграл «Варцбургер» 3:1. В прошлом туре лидеру пришлось довольствоваться ничьей с клубом «Санкт-Паули» (2:2), тем самым прервав свою 5-матчевую победную серию.

    «Динозавры» отметились как минимум двумя забитыми голами в 5 из 6 последних поединков в рамках Второй Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 3.20 букмекеры оценивают вероятность победы хозяев. За 2.23 они предлагают победу гостей. На ничью поставили коэффициент 3.45.

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    «Гамбург» имеет хорошую серию без поражений, которая насчитывает 6 поединков. При этом в двух играх против «Хольштайна» «горожане» довольствовались ничьей.

    Как бы там ни было, гости много забивают и выиграли 5 матчей этого сезона из шести сыгранных. Мы ставим на Ф2 (0) с коэффициентом 1.62. 0

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    «Хольштайн» — «Гамбург». Прогноз (к.1.62) и ставки на матч Второй Бундеслиги 9 ноября 2020 года. Прогноз на «Хольштайн» — «Гамбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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