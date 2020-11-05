«Рома» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

«Рома»
Римская команда в квартете A находится на втором месте с четырьмя очками на счету. От грядущего соперника она отстает всего лишь по разнице мячей.
В ходе первого матча Лиги Европы «Рома» сыграла с «Янг Бойз» в Швейцарии. На стадионе «Ванкдорф» «волки» пропустили первыми, однако в итоге они добыли волевую победу (2:1).
Затем на «Олимпико» подопечные Паулу Фонсеки принимали ЦСКА София. В домашней встрече красно-желтые имели достаточно шансов на взятие ворот, но гости из Болгарии выстояли. Матч закончился вничью (0:0).
В итальянском первенстве «Рома» пока находится на восьмой позиции с 11 очками. От лидера Серии А «Милана», с которым «волки» недавно расписали мировую (3:3), команда отстает на 5 баллов. А на прошлых выходных римляне дома переиграли «Фиорентину» (2:0).
«ЧФР Клуж»
После двух сыгранных матчей группового раунда ЛЕ румынская команда имеет на своем счету 4 балла. С разницей забитых и пропущенных — 3:1 она занимает первое место в квартете A.
В стартовой встрече Лиги Европы «ЧФР Клуж» сразился с ЦСКА София в Болгарии. На стадионе «Васил Левски» бело-бордовые без проблем разобрались с хозяевами (2:0).
Во второй еврокубковой игре подопечные Дана Петреску встретились с клубом «Янг Бойз». В этом противостоянии соперники по разу обменялись голами (1:1).
В чемпионате Румынии «ЧФР Клуж» сейчас замыкает топ-3 с 18 очками на счету. На прошлых выходных «железнодорожники» в рамках Высшей лиги уступили команде «Газ Метан» (1:2).
Прогноз и ставка
На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.35, а на победу «ЧФР Клуж» — 9.00.
На «Олимпико» хозяева будут больше владеть мячом и играть первым номером. Но команда из Румынии умеет обороняться и не позволит «волкам» разгуляться в нападении.
От этого матча не стоит ждать разгрома аутсайдеров, однако парочку голов телезрители точно увидят. Наши прогноз и ставка — тотал 2-3 гола с коэффициентом 2.18. 0