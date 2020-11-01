«Торпедо» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 1 ноября 2020 года

В воскресенье, 1 ноября, в рамках 19-го тура первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Крылья Советов».

Торпедо

Беспроигрышная серия «Торпедо» составляет уже 7 матчей. В конце сентября автозаводцы на выезде сыграли вничью с «Чертаново» (0:0), после чего одержали шесть побед подряд.

Дома торпедовцы одолели «Томь», после чего на выезде обыграли «Иртыш» (2:0) и разгромили на своем поле брянское «Динамо» (3:0).

Серия сухих побед продолжилась домашним разгромом «Нефтихимика» (4:0), после чего «Торпедо» дома обыграло «Аланию» (2:0)

Прогнозы на ФНЛ

В последнем матче подопечные Игнашевича на выезде вырвали победу у «Текстильщика» (3:1) и с 37 очками идут на 3-м месте в таблице ФНЛ.

Разница мячей 36-12, по 6 голов забили Игорь Лебеденко и Амур Калмыков, еще 5 — Илья Берковский.

«Крылья Советов»

Самарский клуб не проигрывает уже 14 матчей, из них 12 — в рамках ФНЛ, одержав 10 побед и дважды сыграв вничью.

В конце сентября «Крылья Советов» всухую обыграли дома «Аланию» (2:0) и разгромили на выезде «Текстильщик» (3:0).

Затем самарцы в рамках ФНЛ на своем поле вырвали победу у «Спартака-2» (2:1) и крупно обыграли «Волгарь» (3:0).

В матче Кубка России подопечные Игоря Осинькина дома разгромили «Ротор» (3:0), после чего в выездном матче чемпионата упустили на последних минутах победу над «Факелом» (1:1).

Календарь и таблица ФНЛ

В последнем матче «Крылья Советов» дома разгромили «Шинник» (4:1) и с 39 очками возглавляют таблицу, обгоняя по дополнительным показателям «Нижний Новгород».

Разница мячей 40-11, 17 голов забил Иван Сергеев, еще по 6 Антон Зиньковский и Егор Голенков.

Прогноз и ставки

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 2.95, а на победу «Крыльев» — 2.50.

Команды встречались в сентябре прошлого года в 1/16 финала Кубка России. «Торпедо» дома победил 2:0.

«Торпедо» не пропускает четыре домашних матча, а самарцы забивали во всех восьми гостевых матчах, но выиграли из них только половину. Прогнозируем, что «Торпедо» не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1,75, и ТБ 2,5 за 2,05. 0