«Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч МЛС 29 октября 2020 года

29 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Орландо Сити» примет в родных стенах «Атланта Юнайтед». Начало — в 02:30 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед».

«Орландо Сити»

После 19 проведенных матчей регулярки «Орландо» идет на четвертом месте в Восточной конференции, имея на своем счету 32 очка, однако много уступает лидеру.

«Львы» не могут одержать победу в последних своих четырех встречах, в которых сперва расписали три мировые подряд, а затем проиграли одну игру.

Мировые состоялись со своим предстоящим противником (0:0), а также по 1:1 сыграли с двумя командами из Нью-Йорка. В своей последней встрече они потерпели фиаско от «Интер Майами» (1:2) в гостях.

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В родных стенах «Орландо» еще не знало горечи поражений, пять матчей выиграв при трех ничейных исходах, разница забитых и пропущенных — 16:7.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» с 19 зачетными пунктами находится только на 12 месте в этой же конференции, отставая от зоны плей-офф всего на два очка.

У клуба из штата Джорджия еще длительней серия без побед. Он не может выиграть на протяжении пяти игр, трижды уступив при двух мировых исходах.

Два из трех фиаско были в последних турах. Сперва «красно-черные» были повержены в гостях «Торонто» (0:1), после чего были биты в родных стенах «ДС Юнайтед» (1:2).

«Атланта Юнайтед» вне родных стен в текущем розыгрыше МЛС выиграла две игры, дважды сыграла вничью и четыре раза терпела неудачу, разница мячей — 11:12.

В этом первенстве команды провели уже две очные встречи, обе которые завершились мировыми — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Орландо» предлагают — 1.77.

На викторию «Атланты» дают — 4.38, ничья оценена — в 4.00.

Так как в родных стенах «Орландо» редко кого отпускает, то в данном поединке ставим на викторию хозяев над аутсайдером лиги. 0