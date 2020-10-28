«Нижний Новгород» — «Оренбург». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года

В среду, 28 октября, в рамках 18-го тура первой российской лиги «Нижний Новгород» на своем поле сразится с «Оренбургом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Оренбург».

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» после 17 игровых дней возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея на своем счету 38 очков, но дуэт преследователей отстает лишь на два балла.

В минувшем туре первенства нижегородцы прервали свою 9-матчевую победную серию, сыграв на выезде вничью с «Чайкой» со счетом 1:1.

Правда, потеря очков наверняка обусловлена тяжелым 120-минутным матчем в Кубке России, в котором подопечные Роберта Евдокимова уступили по пенальти «Химкам».

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах «Нижний Новгород» в текущем чемпионате выиграл восемь игр при одной ничьей и одном фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:4.

«Оренбург»

«Оренбург» в минувшем туре первенства первой российской лиги потерпел первое поражение в сезоне, уступив на своей территории «Енисею» со счетом 1:3.

Это фиаско отбросило «газовиков» на третью строку в турнирной таблице ФНЛ. У них 36 набранных пунктов, однако вторые «Крылышки» находятся выше только по лучшим дополнительным показателям.

«Бело-синие» также не смогли преодолеть групповой этап Кубка России. Они тоже проиграли в послематчевой серии пенальти, уступив «Сочи», сыграв в основное время 1:1.

«Оренбург» на выезде в текущем чемпионате еще не терпел фиаско. Коллектив шесть встреч выиграл и дважды сыграл вничью, разница мячей — 12:3.

В ФНЛ сезона 2017/18 «Оренбург» дважды обыграл «Нижний Новгород»: 3:0 дома и 1:0 в гостях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 2.24, победа «Оренбурга» — 3.09, ничья — 3.10.

В данной паре сложно выделить фаворита. Будет совсем неудивительно, если в предстоящей встрече победитель не будет определен.

Наш прогноз на эту игру — ничья. 0