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    Игра лидеров победителя не определит?

    «Нижний Новгород» — «Оренбург». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Оренбург»
    Футболист «Нижнего Новгорода»
    В среду, 28 октября, в рамках 18-го тура первой российской лиги «Нижний Новгород» на своем поле сразится с «Оренбургом». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Октября 2020 года
    Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
    •  Нижний Новгород 16:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.75
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» после 17 игровых дней возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея на своем счету 38 очков, но дуэт преследователей отстает лишь на два балла.

    В минувшем туре первенства нижегородцы прервали свою 9-матчевую победную серию, сыграв на выезде вничью с «Чайкой» со счетом 1:1.

    Правда, потеря очков наверняка обусловлена тяжелым 120-минутным матчем в Кубке России, в котором подопечные Роберта Евдокимова уступили по пенальти «Химкам».

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «Нижний Новгород» в текущем чемпионате выиграл восемь игр при одной ничьей и одном фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:4.

    «Оренбург»

    «Оренбург» в минувшем туре первенства первой российской лиги потерпел первое поражение в сезоне, уступив на своей территории «Енисею» со счетом 1:3.

    Это фиаско отбросило «газовиков» на третью строку в турнирной таблице ФНЛ. У них 36 набранных пунктов, однако вторые «Крылышки» находятся выше только по лучшим дополнительным показателям.

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    • «Бело-синие» также не смогли преодолеть групповой этап Кубка России. Они тоже проиграли в послематчевой серии пенальти, уступив «Сочи», сыграв в основное время 1:1.

    «Оренбург» на выезде в текущем чемпионате еще не терпел фиаско. Коллектив шесть встреч выиграл и дважды сыграл вничью, разница мячей — 12:3.

    В ФНЛ сезона 2017/18 «Оренбург» дважды обыграл «Нижний Новгород»: 3:0 дома и 1:0 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 2.24, победа «Оренбурга» — 3.09, ничья — 3.10.

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    В данной паре сложно выделить фаворита. Будет совсем неудивительно, если в предстоящей встрече победитель не будет определен.

    Наш прогноз на эту игру — ничья. 0

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    «Нижний Новгород» — «Оренбург». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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