«Нижний Новгород» — «Оренбург». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года

«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» после 17 игровых дней возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея на своем счету 38 очков, но дуэт преследователей отстает лишь на два балла.
В минувшем туре первенства нижегородцы прервали свою 9-матчевую победную серию, сыграв на выезде вничью с «Чайкой» со счетом 1:1.
Правда, потеря очков наверняка обусловлена тяжелым 120-минутным матчем в Кубке России, в котором подопечные Роберта Евдокимова уступили по пенальти «Химкам».
В родных стенах «Нижний Новгород» в текущем чемпионате выиграл восемь игр при одной ничьей и одном фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:4.
«Оренбург»
«Оренбург» в минувшем туре первенства первой российской лиги потерпел первое поражение в сезоне, уступив на своей территории «Енисею» со счетом 1:3.
Это фиаско отбросило «газовиков» на третью строку в турнирной таблице ФНЛ. У них 36 набранных пунктов, однако вторые «Крылышки» находятся выше только по лучшим дополнительным показателям.
«Бело-синие» также не смогли преодолеть групповой этап Кубка России. Они тоже проиграли в послематчевой серии пенальти, уступив «Сочи», сыграв в основное время 1:1.
«Оренбург» на выезде в текущем чемпионате еще не терпел фиаско. Коллектив шесть встреч выиграл и дважды сыграл вничью, разница мячей — 12:3.
В ФНЛ сезона 2017/18 «Оренбург» дважды обыграл «Нижний Новгород»: 3:0 дома и 1:0 в гостях.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 2.24, победа «Оренбурга» — 3.09, ничья — 3.10.
В данной паре сложно выделить фаворита. Будет совсем неудивительно, если в предстоящей встрече победитель не будет определен.
Наш прогноз на эту игру — ничья. 0