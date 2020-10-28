«Алания» — «Акрон». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч ФНЛ 29 октября 2020 года

В среду, 28 октября, в 18-м туре первенства первой российской лиги «Алания» во Владикавказе на стадионе «Спартак» сыграет с тольяттинским «Акроном». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Акрон».

«Алания»

Перед стартом 18-го тура «Алания» с 28 набранными очками идет на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны плей-офф на шесть пунктов.

После домашней победы над «Волгарем» (2:0) еще 9 октября, затем владикавказцы выиграть не могут, дважды сыграв вничью и потерпев одно фиаско.

Сперва в этот период состоялось два мировых исхода, где «желто-красны» поделили очки с «Факелом» (0:0) в Воронеже и с «Шинником» (4:4) дома. А затем они проиграли в Москве 0:2 «Торпедо».

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах «Алания» смогла добыть четыре виктории в этом розыгрыше ФНЛ, раз сыграла вничью и раз проиграла, разница мячей — 16:10.

«Акрон»

«Акрон» находится в зоне вылета, на 18 строке. У коллектива на счету 14 набранных баллов и отставание от безопасной позиции в семь пунктов.

В последний раз клуб из Тольятти зарабатывал очки еще в начале этого месяца, обыграв на своей территории «Чертаново» со счетом 1:0. После этого он только проигрывал.

Состоялись выездные фиаско от «Томи» (1:2), «Иртыша» (0:1) и брянского «Динамо» (0:2), а также было еще домашняя неудача с «Нефтехимиком» (3:4).

«Акрон» на выезде в текущем розыгрыше первого дивизиона еще не выигрывал, дважды сыграв вничью при восьми поражениях, разница мячей — 2:14.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.43, победа «Акрона» — 7.80, ничья — 4.40.

Учитывая как тяжело даются «Акрону» забитые мячи на выезде, поэтому ставим в этой игре на «сухую» викторию хозяев.

Наш прогноз и ставка на эту встречу — «Алания» победит и не пропустит. 0