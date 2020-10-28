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    Владикавказцы «всухую» одолеют гостей из Тольятти?

    «Алания» — «Акрон». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч ФНЛ 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Акрон»
    Футболист «Алании»
    В среду, 28 октября, в 18-м туре первенства первой российской лиги «Алания» во Владикавказе на стадионе «Спартак» сыграет с тольяттинским «Акроном». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Акрон».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Октября 2020 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Алания»

    Перед стартом 18-го тура «Алания» с 28 набранными очками идет на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны плей-офф на шесть пунктов.

    После домашней победы над «Волгарем» (2:0) еще 9 октября, затем владикавказцы выиграть не могут, дважды сыграв вничью и потерпев одно фиаско.

    Сперва в этот период состоялось два мировых исхода, где «желто-красны» поделили очки с «Факелом» (0:0) в Воронеже и с «Шинником» (4:4) дома. А затем они проиграли в Москве 0:2 «Торпедо».

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «Алания» смогла добыть четыре виктории в этом розыгрыше ФНЛ, раз сыграла вничью и раз проиграла, разница мячей — 16:10.

    «Акрон»

    «Акрон» находится в зоне вылета, на 18 строке. У коллектива на счету 14 набранных баллов и отставание от безопасной позиции в семь пунктов.

    В последний раз клуб из Тольятти зарабатывал очки еще в начале этого месяца, обыграв на своей территории «Чертаново» со счетом 1:0. После этого он только проигрывал.

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    • Состоялись выездные фиаско от «Томи» (1:2), «Иртыша» (0:1) и брянского «Динамо» (0:2), а также было еще домашняя неудача с «Нефтехимиком» (3:4).

    «Акрон» на выезде в текущем розыгрыше первого дивизиона еще не выигрывал, дважды сыграв вничью при восьми поражениях, разница мячей — 2:14.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.43, победа «Акрона» — 7.80, ничья — 4.40.

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    Учитывая как тяжело даются «Акрону» забитые мячи на выезде, поэтому ставим в этой игре на «сухую» викторию хозяев.

    Наш прогноз и ставка на эту встречу — «Алания» победит и не пропустит. 0

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