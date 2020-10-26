«Милан» — «Рома». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 26 октября 2020 года

В понедельник, 26 октября, на стадионе «Сан-Сиро» «Милан» в 5-м туре итальянской Серии А сыграет со столичной «Ромой». Начало встречи — в 22:45 по мск. Прогноз на «Милан» — «Рома».

«Милан»

«Милан» превосходно стартовал в текущем розыгрыше Серии А. «Россонери» выиграли все четыре проведенные встречи первенства и возглавляют турнирную таблицу.

Начал миланский коллектива с трех «сухих» викторий, поочередно одолев по 2:0 «Болонью» дома и «Кротоне» на выезде, а также 3:0 «Специю» на своей территории.

И только неделю назад дружина Стефано Пиоли пропустила свой первый гол в чемпионате, переиграв в дерби «Интер» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Серию А

Попутно «Милан» играет и в Лиге Европы, где не без проблем пробился в групповую, обыграв в последнем раунде отбора португальский «Риу Аве» только по пенальти, а в основной сетке турнира стартовал с убедительной выездной победы над шотландским «Селтиком» (3:1).

«Рома»

«Рома» после четырех сыгранных туров в итальянском первенстве находится на восьмом месте, имея в копилке семь набранных очков, уступая предстоящему сопернику пять баллов.

В стартовом игровом дне Серии А римлянам было засчитано техническое поражение от «Вероны» (0:3), после чего они раз сыграли вничью и дважды победили.

Начали «волки» этот отрезок с домашней мировой с «Ювентусом» (2:2), а затем поочередно одержали виктории в гостях над «Удинезе» (1:0) и на домашнем поле над «Беневенто» (5:2).

В середине недели «Рома» стартовала на групповом этапе Лиги Европы, где на выезде добилась волевой победы над швейцарским «Янг Бойз» со счетом 2:1.

В прошлом сезоне «россонери» на своем поле обыграли «волков» со счетом 2:0, а Риме победили хозяева — 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 2.12, победа «Ромы» — 3.48, ничья — 3.88.

Оба коллектива на данный момент превосходно выглядят в атаке, поэтому не исключаем, что забитыми мячами отметятся и те, и другие.

Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0