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    На «Сан-Сиро» забьют и хозяева, и гости?

    «Милан» — «Рома». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 26 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Рома»
    Златан Ибрагимович
    В понедельник, 26 октября, на стадионе «Сан-Сиро» «Милан» в 5-м туре итальянской Серии А сыграет со столичной «Ромой». Начало встречи — в 22:45 по мск. Прогноз на «Милан» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2020 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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    «Милан»

    «Милан» превосходно стартовал в текущем розыгрыше Серии А. «Россонери» выиграли все четыре проведенные встречи первенства и возглавляют турнирную таблицу.

    Начал миланский коллектива с трех «сухих» викторий, поочередно одолев по 2:0 «Болонью» дома и «Кротоне» на выезде, а также 3:0 «Специю» на своей территории.

    И только неделю назад дружина Стефано Пиоли пропустила свой первый гол в чемпионате, переиграв в дерби «Интер» со счетом 2:1.

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    Попутно «Милан» играет и в Лиге Европы, где не без проблем пробился в групповую, обыграв в последнем раунде отбора португальский «Риу Аве» только по пенальти, а в основной сетке турнира стартовал с убедительной выездной победы над шотландским «Селтиком» (3:1).

    «Рома»

    «Рома» после четырех сыгранных туров в итальянском первенстве находится на восьмом месте, имея в копилке семь набранных очков, уступая предстоящему сопернику пять баллов.

    В стартовом игровом дне Серии А римлянам было засчитано техническое поражение от «Вероны» (0:3), после чего они раз сыграли вничью и дважды победили.

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    • Начали «волки» этот отрезок с домашней мировой с «Ювентусом» (2:2), а затем поочередно одержали виктории в гостях над «Удинезе» (1:0) и на домашнем поле над «Беневенто» (5:2).

    В середине недели «Рома» стартовала на групповом этапе Лиги Европы, где на выезде добилась волевой победы над швейцарским «Янг Бойз» со счетом 2:1.

    В прошлом сезоне «россонери» на своем поле обыграли «волков» со счетом 2:0, а Риме победили хозяева — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 2.12, победа «Ромы» — 3.48, ничья — 3.88.

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    Оба коллектива на данный момент превосходно выглядят в атаке, поэтому не исключаем, что забитыми мячами отметятся и те, и другие.

    Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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    «Милан» — «Рома». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 26 октября 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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