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    У кого завершится безвыигрышная серия?

    «Вольфсбург» — «Арминия». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Бундеслиги 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Арминия»
    «Вольфсбург» еще не побеждал в Бундеслиге нового сезона
    В пятом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Арминия». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 25 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Арминия».

    «Вольфсбург»

    В новом сезоне «Вольфсбург» уже провел восемь поединков. Сперва он разгромил в Кубке Германии на выезде низшелиговый клуб «Фюрстенвальде» — 4:1.

    В еще одной игре он клуб разгромил албанский «Кукеси» (4:0) на выезде, а в третьем туре коллектив обыграл «Десну» 2:0.

    В Бундеслиге «Волки» пока не знают побед по итогам пяти туров, поэтому занимают 13 место с отрывом в три очка от зоны вылета.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Во всех матчах чемпионата Германии клуб сыграл вничью — с «Байером» (0:0), «Фрайбургом» (1:1), «Аугсбургом» (0:0) и «Гладбахом» (1:1).

    «Арминия»

    В прошлом сезоне «Арминия» выступала во второй Бундеслиге. По ее завершении команда стала победителем чемпионата.

    Билефельдцы выиграли первенство с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя «Штутгарта». При этом от четвертого места, которое не позволяет выйти в элиту, их отделило 14 баллов.

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  • 22/10/2020

    • В четырех стартовых турах клуб одержал одну победу, два раза проиграл и еще однажды разошелся мировой, благодаря чему идет на 14 месте.

    Три очка удалось добыть в домашнем матче против «Кельна» (1:0). В прошлом поединке чемпионата коллектив потерпел разгром от «Баварии» (1:4).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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    «Вольфсбург» — «Арминия». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Бундеслиги 25 октября 2020 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Арминия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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