«Вольфсбург» — «Арминия». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Бундеслиги 25 октября 2020 года

«Вольфсбург»
В новом сезоне «Вольфсбург» уже провел восемь поединков. Сперва он разгромил в Кубке Германии на выезде низшелиговый клуб «Фюрстенвальде» — 4:1.
В еще одной игре он клуб разгромил албанский «Кукеси» (4:0) на выезде, а в третьем туре коллектив обыграл «Десну» 2:0.
В Бундеслиге «Волки» пока не знают побед по итогам пяти туров, поэтому занимают 13 место с отрывом в три очка от зоны вылета.
Во всех матчах чемпионата Германии клуб сыграл вничью — с «Байером» (0:0), «Фрайбургом» (1:1), «Аугсбургом» (0:0) и «Гладбахом» (1:1).
«Арминия»
В прошлом сезоне «Арминия» выступала во второй Бундеслиге. По ее завершении команда стала победителем чемпионата.
Билефельдцы выиграли первенство с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя «Штутгарта». При этом от четвертого места, которое не позволяет выйти в элиту, их отделило 14 баллов.
В четырех стартовых турах клуб одержал одну победу, два раза проиграл и еще однажды разошелся мировой, благодаря чему идет на 14 месте.
Три очка удалось добыть в домашнем матче против «Кельна» (1:0). В прошлом поединке чемпионата коллектив потерпел разгром от «Баварии» (1:4).
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка на матч — «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0