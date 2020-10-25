«Вольфсбург» — «Арминия». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Бундеслиги 25 октября 2020 года

В пятом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Арминия». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 25 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Арминия».

«Вольфсбург»

В новом сезоне «Вольфсбург» уже провел восемь поединков. Сперва он разгромил в Кубке Германии на выезде низшелиговый клуб «Фюрстенвальде» — 4:1.

В еще одной игре он клуб разгромил албанский «Кукеси» (4:0) на выезде, а в третьем туре коллектив обыграл «Десну» 2:0.

В Бундеслиге «Волки» пока не знают побед по итогам пяти туров, поэтому занимают 13 место с отрывом в три очка от зоны вылета.

Все прогнозы на Бундеслигу

Во всех матчах чемпионата Германии клуб сыграл вничью — с «Байером» (0:0), «Фрайбургом» (1:1), «Аугсбургом» (0:0) и «Гладбахом» (1:1).

«Арминия»

В прошлом сезоне «Арминия» выступала во второй Бундеслиге. По ее завершении команда стала победителем чемпионата.

Билефельдцы выиграли первенство с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя «Штутгарта». При этом от четвертого места, которое не позволяет выйти в элиту, их отделило 14 баллов.

В четырех стартовых турах клуб одержал одну победу, два раза проиграл и еще однажды разошелся мировой, благодаря чему идет на 14 месте.

Три очка удалось добыть в домашнем матче против «Кельна» (1:0). В прошлом поединке чемпионата коллектив потерпел разгром от «Баварии» (1:4).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка на матч — «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0