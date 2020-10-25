«Саутгемптон» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 25 октября 2020 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 25 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Эвертон».

«Саутгемптон»

После пяти туров чемпионата Англии команда из одноименного города находится на 12 месте в турнирной таблице с 7 очками в активе и разницей голов — 8:9.

Первое поражение «Саутгемптон» потерпел уже в стартовой игре Премьер-Лиги. В Лондоне подопечные Ральфа Хазенхюттля оказались слабее «Кристал Пэлас» (0:1).

Затем был матч в 1/32 финала Кубка лиги. В противостоянии с «Брентфордом» команда проиграла (2:0). Позже в АПЛ «святые» были разгромлены «Тоттенхэмом» (2:5).

Все прогнозы на АПЛ

Первая победа в сезоне была добыта «Саутгемптоном» в матче с «Бернли» (1:0). В двух следующих встречах «святые» переиграли «Вест Бромвич» (2:0) и расписали мировую с «Челси» (3:3).

«Эвертон»

Ливерпульская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками на счету. За 5 матчей «ириски» забили 14 голов. Больше в АПЛ успел забить лишь «Тоттенхэм» — 15.

На старте сезона «Эвертон» в Лондоне переиграл «Тоттенхэм» (0:1), а в Кубке лиги этот коллектив разгромил «Солфорд» из Второй лиги (3:0).

Позже в чемпионате подопечные Карло Анчелотти прихлопнули «Вест Бромвич» (5:2), а в 1/16 финала Кубка они разбили «Флитвуд» (5:2). Очередную победу в чемпионате «ириски» добыли в дуэли с «Кристал Пэлас» (2:1).

В 1/8 финала Кубка лиги «Эвертон» разгромил «Вест Хэм» (4:1). А в октябрьских матчах в АПЛ команда Анчелотти победила «Брайтон» (4:2) и расписала мировую с «Ливерпулем» в мерсисайдском дерби (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Саутгемптона» в игре 6-го тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 2.90. Ничья оценивается в 3.65, а победа «Эвертона» — в 2.50.

Команда Анчелотти столкнулась с большими кадровыми потерями. В поединке на «Сент-Мэри» не сыграют Хамес, Ришарлисон, Тосун и еще несколько футболистов.

Разумеется, такие проблемы с составом могут испортить турнирное положение «ирисок», но в игре с середняком они поборются за положительный результат. Наши прогноз и ставка — «Эвертон» победит хотя бы в одном тайме за 1.74. 0