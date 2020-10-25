«Ростов» — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 25 октября 2020 года

25 октября на «Ростов Арене» ФК «Ростов» сыграет с «Химками» в 12-м туре российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Химки».

«Ростов»

После 11 сыгранных туров «Ростов» с 20 набранными пунктами расположился на пятой строке в турнирной таблице РПЛ, уступая два очка третьей позиции.

В прошлые игровом дне первенства подопечные Валерия Карпина разгромили на своей территории «Ахмат» со счетом 3:0. Эта виктория стала третей для «желто-синих» за четыре последних матча, где в каждой выигранной игре они забивали по три мяча.

Отметим, что проиграли ростовчане всего один из восьми предыдущих матчей в Премьер-лиге, потерпев гостевое фиаско от «Сочи» (2:4) в десятом туре. Также в этот период были добыты пять побед и две ничьи.

Все прогнозы на РПЛ

На «Ростов Арене» в текущем чемпионате России «комбайнеры» уступили лишь раз, три встречи выиграли и одну свели мировым исходом, разница мячей — 7:2.

«Химки»

«Химки» разместились на 14 строке в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке только шесть зачетных пунктов.

В прошлом туре подмосковный коллектив проиграл на своей арене «Спартаку» со счетом 2:3. Это фиаско стало вторым подряд для них и четвертым за пять последних матчей.

Правда, в этот период «красно-черные» добыли первую викторию в чемпионате, одолев в конце сентября в родных стенах московское «Динамо» со счетом 1:0.

Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Химки» только дважды сыграли вничью и четыре раза были поверженными, разница забитых и пропущенных — 6:15.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 1.78.

На викторию «Химок» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.88.

После назначения Черевченко и подписания ряда опытных футболистов, «Химки» провели неплохие встречи, забив в каждой из них. Наверняка химчане дадут бой «Ростову» даже вне родных стен. Ставим на гостей с форой +1. 0