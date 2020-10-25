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    «Химки» дадут бой «Ростову»?

    «Ростов» — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Химки»
    Игорь Черевченко
    25 октября на «Ростов Арене» ФК «Ростов» сыграет с «Химками» в 12-м туре российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Химки».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Октября 2020 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Химки Химки
  • Московская область
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.00
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    «Ростов»

    После 11 сыгранных туров «Ростов» с 20 набранными пунктами расположился на пятой строке в турнирной таблице РПЛ, уступая два очка третьей позиции.

    В прошлые игровом дне первенства подопечные Валерия Карпина разгромили на своей территории «Ахмат» со счетом 3:0. Эта виктория стала третей для «желто-синих» за четыре последних матча, где в каждой выигранной игре они забивали по три мяча.

    Отметим, что проиграли ростовчане всего один из восьми предыдущих матчей в Премьер-лиге, потерпев гостевое фиаско от «Сочи» (2:4) в десятом туре. Также в этот период были добыты пять побед и две ничьи.

    Все прогнозы на РПЛ

    На «Ростов Арене» в текущем чемпионате России «комбайнеры» уступили лишь раз, три встречи выиграли и одну свели мировым исходом, разница мячей — 7:2.

    «Химки»

    «Химки» разместились на 14 строке в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке только шесть зачетных пунктов.

    В прошлом туре подмосковный коллектив проиграл на своей арене «Спартаку» со счетом 2:3. Это фиаско стало вторым подряд для них и четвертым за пять последних матчей.

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    • Правда, в этот период «красно-черные» добыли первую викторию в чемпионате, одолев в конце сентября в родных стенах московское «Динамо» со счетом 1:0.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Химки» только дважды сыграли вничью и четыре раза были поверженными, разница забитых и пропущенных — 6:15.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Химок» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.88.

    После назначения Черевченко и подписания ряда опытных футболистов, «Химки» провели неплохие встречи, забив в каждой из них. Наверняка химчане дадут бой «Ростову» даже вне родных стен. Ставим на гостей с форой +1. 0

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    «Ростов» — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 25 октября 2020 года. Прогноз на «Ростов» — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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