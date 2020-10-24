«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.31) и ставки на чемпионат Англии 24 октября 2020 года

«Ливерпуль»
Вряд ли кто-либо мог предположить, что начало сезона станет для «Ливерпуля» настолько сложным. В один миг исчезла и надежность, и шарм, который так отличал команду Юргена Клоппа от остальных.
Несколько дней назад «Ливерпуль» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, одержав сложнейшую победу над «Аяксом». Три очка «красным» принес автогол игрока амстердамского клуба.
Несмотря на итоговый счет, игра «Ливерпуля» расстроила, будь у «Аякса» в тот вечер хотя чуть-чуть лучше реализация, мы бы сейчас рассуждали об очередном провале действующего чемпиона Англии.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» на данный момент занимает третье место. На прошлой неделе «красные» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2).
Однако результат в данном случае ушел на второй план, после игры все обсуждали только травму Вирджила ван Дейка, который, по всей видимости, больше не сыграет в текущем сезоне.
В ближайшем матче «Ливерпулю» также не помогут Алиссон, Тиаго Алькантара и Наби Кейта.
«Шеффилд Юнайтед»
Одно очко после пяти туров — теперь уже точно можно говорить, что сказка «Шеффилд Юнайтед» закончилась, начались суровые будни АПЛ. Если в прошлом сезоне команда Криса Уайлдера в какой-то момент задумывалась даже о путевке в Лигу чемпионов (было и такое, это правда), то сейчас уже нет ни малейших сомнений, что ее ждет борьба за место в АПЛ.
Свое первое очко в новом чемпионате «Шеффилд Юнайтед» набрал на прошлой неделе в домашнем матче с «Фулхэмом» (1:1). Матч, если говорить объективно, получился достаточно неплохим, команда Уайлдера создала немало опасных моментов, но удача пока что совсем не поворачивается к ней лицом.
Перед этим же было четыре поражения кряду. Кроме того, «Шеффилд Юнайтед» уже успел вылететь из Кубка Англии, но об этом уже некогда думать, теперь все мысли о том, как не вылететь.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.27, на ничью за 6.50, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 12.00.
«Ливерпулю» сложно, это очевидно, помимо игровых проблем, на команду также влияет общественное давление. Заметно, что команда Клоппа потеряла уверенность.
Так что вряд матч с «Шеффилд Юнайтед» будет простым. Тут надо понимать, что гостям вообще нечего терять, за результат они, конечно, тоже будут переживать, но это немножко другая история.
Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.31.
А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.76. 0